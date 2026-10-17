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Xabi Alonso revela as últimas novidades sobre a "grave" lesão de Martínez

Everton x Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League
E. Martinez
X. Alonso
England
Argentina
Espanha

Durante o confronto com o Everton

O espanhol Xabi Alonso, técnico do Chelsea, revelou as últimas novidades sobre o estado de saúde do goleiro argentino Emiliano "Dibu" Martínez, depois de ele sofrer uma forte pancada na cabeça durante o confronto com o Everton, no sábado à noite, pela Premier League, o que exigiu seu transporte ao hospital para a realização de exames médicos.

Alonso disse, em declarações após o fim da partida, que Martínez deixou o campo consciente e está passando por exames no hospital, acrescentando que essas são as informações que tinha até aquele momento, à espera de detalhes adicionais sobre a condição do goleiro argentino.

Lesão preocupante após choque com Branthwaite

Martínez levou uma pancada forte na região do maxilar em uma dividida com o zagueiro do Everton, Jarrad Branthwaite, durante a cobrança de uma falta dentro da área, aos 65 minutos.

O goleiro argentino caiu no gramado após o choque, o que levou o departamento médico a intervir rapidamente para prestar os primeiros socorros, em meio a um clima de preocupação dentro do estádio Hill Dickinson, antes de a partida ficar paralisada por cerca de 10 minutos.

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Depois de receber atendimento, Martínez foi retirado de campo em uma maca, em meio a cenas que geraram preocupação sobre a gravidade da lesão, antes de Alonso confirmar que ele deixou o campo consciente e seguiu para o hospital para realizar os exames necessários.

Alonso satisfeito com a segunda vitória consecutiva

Sobre a partida, Xabi Alonso demonstrou satisfação com a atuação do Chelsea, depois de a equipe conquistar sua segunda vitória consecutiva, elogiando a entrega dos jogadores e a capacidade de lidar com as diferentes circunstâncias do jogo.

O treinador espanhol afirmou: "A moral estava excelente. Soubemos ser eficazes em diferentes situações. Gostei do espírito do time. Merecemos a vitória; foi uma grande partida".

Com esse resultado, o Chelsea subiu provisoriamente para a quarta colocação na tabela da Premier League, com 13  pontos, à espera da conclusão dos jogos da rodada.

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