Durante a partida entre Excelsior e FC Groningen, o árbitro Richard Martens é alvo de muitas críticas. Ele marcou dois pênaltis bastante discutíveis e recebe uma enxurrada de críticas no X.

Pouco depois dos 30 minutos, o primeiro pênalti foi marcado. Jorg Schreuders segurou o atacante do Excelsior Agust Orri Thorsteinsson inicialmente fora da área, depois o soltou e ainda fez um leve contato com o islandês dentro dela. Martens apontou para a marca do pênalti, e o VAR não viu motivo para intervir. Irakli Yegoian aproveitou a oportunidade e empatou em 1 a 1.

Depois do intervalo, Schreuders voltou a se envolver em um lance de pênalti discutível. O lateral arrancou, entrou na área do Excelsior e caiu entre Jan Plug e Eric da Silva Moreira. No lance, a bola também pareceu ter sido tocada.

O VAR queria que Martens revisasse o lance, mas problemas na comunicação com Zeist impediram que isso fosse feito da maneira habitual. Por isso, o árbitro entrou em contato com o VAR por telefone. Apesar da conversa, manteve sua decisão. Thom van Bergen aproveitou o presente e, da marca do pênalti, fez 3 a 1 para o Groningen.

No X, os dois pênaltis causaram perplexidade. "KNVB, mandem o árbitro Martens tirar umas semanas de férias. Como é possível marcar um pênalti desses? É uma vergonha...", escreveu Kjeld. Erik-Sander suspeita que o segundo lance tenha relação com o primeiro pênalti. "Acho que foi para compensar o pênalti do primeiro tempo."

O pênalti a favor do Excelsior também é alvo de muitas críticas. "Como é possível marcar um pênalti desses? E o VAR não intervém! Mais uma atuação espantosamente ruim da arbitragem", reagiu Jako.

O sentimento no X é claro: os dois pênaltis teriam sido marcados com facilidade demais. "Haha, que nível. Se vamos começar a marcar pênaltis assim... Esse árbitro é uma lástima", opinou Arjan. Ronald concordou: "Que nível terrível da arbitragem. Isso nunca é pênalti. Semana do Árbitro."































