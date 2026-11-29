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Wouter Goes e Sydney van Hooijdonk ainda não são grandes amigos. No empate por 1 a 1 entre PEC Zwolle e AZ, os dois travaram duelos duros, mas, após o jogo, foi o atacante do PEC quem mais reclamou: “Esses beliscões estão me deixando maluco”, disse, em tom de reprovação.

Goes teve sorte de terminar a partida em Zwolle. Ele poderia ter sido expulso por um segundo cartão amarelo após cometer uma falta em Ibrahim Cissoko. O próprio jogador, porém, vê o lance de outra forma.

“Acho que aquele primeiro cartão amarelo foi um rigor exagerado”, disse Goes à ESPN. “Acho que este lance é para segundo amarelo, sem dúvida. Só penso que ele não deu o cartão porque o primeiro amarelo não fez o menor sentido.”

Goes reconheceu o erro e admitiu que poderia ter sido expulso. “Não foi inteligente da minha parte. Na verdade, acho que ele deveria ter dado o cartão. É um segundo amarelo, mas isso mostra que o primeiro não fez sentido. Não aconteceu literalmente nada naquele lance.”

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Goes recebeu o primeiro cartão amarelo por segurar Van Hooijdonk antes de um escanteio. O atacante do PEC também foi advertido com amarelo no lance. “Acho que o árbitro não jogou futebol. Não concordo com isso”, afirmou Goes.

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O zagueiro do AZ e da seleção sub-21 da Holanda também não gostou nada da atuação do árbitro Marc Nagtegaal. “Não dá para conversar com ele, simplesmente recebemos cartão amarelo de imediato. Primeiro somos avisados, mas depois não acontece muita coisa. Não concordo, mas futebol é assim.”

Van Hooijdonk também foi questionado após a partida sobre os duelos com Goes. Pela resposta, alguns velhos hábitos do zagueiro voltaram à tona. “Isso não vai surpreender você, mas me pergunto por que ninguém vê esses beliscões”, disse o atacante do PEC, irritado.

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“Pelo visto, o VAR ou o árbitro não conseguem perceber isso, mas esses beliscões estão me deixando maluco. Acho estranho que nós dois tenhamos recebido amarelo depois. Amanhã vou estar com um hematoma no bíceps”, lamentou Van Hooijdonk.

Não foi a primeira vez que Van Hooijdonk e Goes travaram duelos acirrados. Em agosto de 2025, durante a partida entre NAC e AZ, a situação também saiu do controle. Na ocasião, o árbitro Jeroen Manschot expulsou o então atacante do NAC após um contato leve com Goes. O zagueiro exagerou na reação ao lance.