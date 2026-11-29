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Wouter Goes e Sydney van Hooijdonk ainda não são grandes amigos. Os dois travaram disputas duras no empate por 1 a 1 entre PEC Zwolle e AZ, mas, após o jogo, foi o atacante do PEC quem mais reclamou. “Estou ficando louco com esses beliscões”, protestou.

Goes teve sorte de terminar a partida em Zwolle, já que poderia ter sido expulso pelo segundo cartão amarelo após cometer uma falta em Ibrahim Cissoko. Ele, porém, vê o lance de outra forma.

“Acho que o primeiro cartão amarelo foi muito rigoroso”, disse Goes à ESPN. “Acho que esse lance, sim, é para segundo amarelo. Só acho que ele não deu porque o primeiro cartão amarelo não fez o menor sentido.”

Goes reconheceu o erro e admitiu que poderia ter sido expulso. “Não foi inteligente da minha parte. Na verdade, acho que ele deveria ter dado o cartão nesse lance. É um segundo amarelo, mas isso mostra que o primeiro não fez sentido. Literalmente, não aconteceu nada ali.”

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Goes recebeu o primeiro cartão amarelo por segurar Van Hooijdonk antes de um escanteio. O atacante do PEC também foi advertido com amarelo no lance. “Acho que o árbitro nunca jogou futebol. Não concordo com isso”, afirmou Goes.

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O zagueiro do AZ e da seleção sub-21 da Holanda também se mostrou bastante insatisfeito com o árbitro Marc Nagtegaal. “Não dá para conversar com ele, recebemos o cartão amarelo imediatamente. Primeiro, ele nos advertiu, mas depois não aconteceu muita coisa. Não concordo, mas futebol é assim.”

Van Hooijdonk também foi perguntado, após a partida, sobre as disputas com Goes. Sua resposta indicou que alguns velhos hábitos do zagueiro voltaram à tona. “Isso não vai surpreender vocês, mas me pergunto por que esses beliscões não são vistos”, disse, irritado, o atacante do PEC.

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“Pelo visto, o VAR ou o árbitro não conseguem perceber isso, mas estou ficando louco com esses beliscões. Acho estranho que nós dois tenhamos recebido amarelo depois. Amanhã vou estar com um roxo no bíceps”, lamentou Van Hooijdonk.

Não é a primeira vez que Van Hooijdonk e Goes travam disputas acirradas. Em agosto de 2025, durante NAC x AZ, a situação também saiu do controle. Na ocasião, o árbitro Jeroen Manschot expulsou o então atacante do NAC após um contato leve com Goes. O zagueiro exagerou na reação ao lance.