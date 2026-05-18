Wouter Goes está extremamente satisfeito com o crescimento pessoal que teve nesta temporada, como ele mesmo revelou no programa Rondo, do Ziggo Sport. O zagueiro do AZ é confrontado, durante a transmissão, com algumas críticas duras dos analistas de TV.

“Eles deveriam suspendê-lo por cinco jogos agora. Assim, ele já estaria fora. Aí você se livra logo desse comportamento doentio. É simplesmente um comportamento doentio, cara!”, dizem as palavras duras de Wesley Sneijder, que podem ser ouvidas na compilação da Ziggo Sport.

Ao ver essas imagens, Goes imediatamente esboça um largo sorriso: afinal, o zagueiro acha que já amadureceu muito. “Houve um período em que eu mesmo passei a acreditar que precisava desses traços para jogar bem. Mas, quando você dá um passo atrás, pensa: isso realmente combina comigo?”

“Acho que nos últimos meses tenho jogado com agressividade, mas com menos dessas excentricidades”, continua Goes. “O rapaz dentro de campo é um rapaz totalmente diferente do que fora de campo. É uma espécie de máscara: por um momento você não pensa em todas as câmeras e simplesmente entra de cabeça na batalha. Você está apenas naquele momento.”

“É claro que às vezes você pensa depois: será que isso foi tão inteligente assim? Mas no momento você não pensa nisso. Olhando para trás agora, fico feliz que tenha acontecido, porque no fim das contas isso me levou mais longe na minha carreira. Agora vamos simplesmente seguir em frente com o que estou fazendo agora.”

Goes já havia revelado anteriormente que treina regularmente com uma espécie de coach mental, o que, segundo ele, o deixa muito mais calmo antes e durante as partidas. Mesmo quando os adversários tentam provocá-lo, ele tenta manter a calma. “Você sabe que os jogadores experientes vão tentar te provocar, na esperança de que o árbitro caia na armadilha”, disse o zagueiro.

“Agora estou tentando lidar bem com isso, rindo. Se compararmos com a temporada passada, a final da copa contra o Go Ahead Eagles… Esse é, sem dúvida, o aspecto de que mais me orgulho nesta temporada”, conclui Goes.

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