Wout Weghorst vive momento extremamente doloroso aos 61 minutos no De Grolsch Veste

Wout Weghorst não teve a melhor partida de sua carreira. O atacante do FC Twente, segundo Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf, sobretudo travou uma batalha consigo mesmo contra o FK Qarabag na noite de quinta-feira e foi substituído após uma hora de jogo.

O Twente enfrentou o Qarabag primeiro no próprio Grolsch Veste, no confronto de ida e volta. Depois de uma hora de jogo, os Tukkers tinham dificuldades visíveis (perdiam por 0 a 1) e John van den Brom tentou mexer nas peças.

Embora o treinador tivesse dito anteriormente que Vennegoor of Hesselink era seu segundo atacante, após uma hora de jogo ele colocou Sam Lammers em campo.

O atacante, de quem se diz em Enschede que está sendo tratado de forma escandalosa, entrou no lugar de Wout Weghorst. Sua entrada foi recebida com fortes aplausos, enquanto Weghorst deixou o campo claramente insatisfeito.

“Wout Weghorst, mais uma vez lutando consigo mesmo, tem de deixar o campo. Uma substituição recebida com muitos gritos de comemoração no Grolsch Veste. Um momento muito doloroso para Weghorst”, disse Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf.