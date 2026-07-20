Wout Weghorst toma uma decisão importante sobre a seleção holandesa

Wout Weghorst teve uma Copa do Mundo decepcionante com a seleção holandesa, que foi eliminada nas oitavas de final pelo Marrocos. Apesar disso, o altíssimo atacante nem pensa em encerrar sua carreira na seleção.

“Nunca poderei agradecer o suficiente à seleção holandesa; jogar por ela me enche de imenso orgulho”, enfatiza o combativo atacante do FC Twente em entrevista à revista Voetbal International.

Weghorst é crítico em sua função de jogador da seleção e já comunicou internamente à KNVB o que precisa ser melhorado. “Mas eu já expressei aos responsáveis qual é a minha opinião e minha percepção. Você se dedica e se sacrifica muito por isso; então, a realidade precisa estar de acordo com sua convicção, com sua mentalidade. Acho que está na hora de darmos passos nessa direção. Isso sem dúvida vai gerar alguma reação, mas é simplesmente o que eu penso.”

O atacante reserva da Seleção Holandesa sabe que precisará continuar a ter um bom desempenho, mesmo sob o comando de um novo técnico. “Garantir que eu continue marcando gols e seja bom o suficiente para fazer parte da equipe. Neste Mundial, mesmo que tenha sido apenas uma partida, tive um impacto imediato.”

Weghorst se refere à assistência para Cody Gakpo no gol de 1 a 0 contra o Marrocos. Não foi o suficiente, pois a Holanda perdeu a vantagem de 1 a 0 e foi eliminada após uma dramática disputa de pênaltis.

“Acho que fiquei em campo por um minuto. E, mesmo nos pênaltis, acho que provei meu valor mais uma vez”, disse Weghorst, que, assim como Teun Koopmeiners, não errou da marca dos onze metros.

Weghorst (33) já soma 53 partidas pela Seleção Holandesa. Nessa sequência, o experiente atacante marcou quatorze gols.