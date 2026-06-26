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Netherlands v Norway - International FriendlyGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Wout Weghorst pode escolher entre quatro clubes “muito interessados”

Mercado da bola
W. Weghorst
Ajax
Twente
Celta de Vigo
Bétis
Benfica

Wout Weghorst não tem do que reclamar em termos de interesse. Já se sabia há algum tempo que o FC Twente e o Benfica estavam de olho no atacante, que agora tem 33 anos. Mas, segundo o De Telegraaf, o Real Betis e o Celta de Vigo também estão “seriamente interessados” nele.

Weghorst ainda é oficialmente jogador do Ajax, mas seu contrato expira daqui a alguns dias. A partir daí, ele poderá ser contratado sem custo de transferência.

O atacante já vem sendo associado há algum tempo ao Twente, que está em busca de um novo atacante após Ricky van Wolfswinkel ter encerrado a carreira. Weghorst já trabalhou com Erik ten Hag, atual diretor técnico do clube de Enschede, no Manchester United.

O interesse do Benfica também já é conhecido há algum tempo. “Tenho ouvido rumores persistentes de que o Benfica está atrás dele”, disse o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin há algumas semanas. “O que ouvi é que Weghorst já até visitou algumas casas em Portugal.”

O jornal *DeTelegraaf*, com base em fontes na Espanha, acrescenta agora mais dois clubes que já demonstraram interesse: o Betis e o Celta. Esses clubes terminaram a última temporada, respectivamente, na quinta e na sexta colocação da LaLiga. O jornal espera que Weghorst, no fim das contas, faça uma escolha baseada na intuição.

Weghorst sabe como é jogar fora do país. Anteriormente, ele já vestiu a camisa de times no exterior, como VfL Wolfsburg, Burnley, Besiktas, Manchester United e TSG Hoffenheim.

Atualmente, o jogador destro está em ação com a seleção holandesa na Copa do Mundo. No entanto, ele ainda não teve a oportunidade de entrar em campo na competição mundial.

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