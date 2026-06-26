Wout Weghorst pode escolher entre quatro clubes “muito interessados”

Wout Weghorst não tem do que reclamar em termos de interesse. Já se sabia há algum tempo que o FC Twente e o Benfica estavam de olho no atacante, que agora tem 33 anos. Mas, segundo o De Telegraaf, o Real Betis e o Celta de Vigo também estão “seriamente interessados” nele.

Weghorst ainda é oficialmente jogador do Ajax, mas seu contrato expira daqui a alguns dias. A partir daí, ele poderá ser contratado sem custo de transferência.

O atacante já vem sendo associado há algum tempo ao Twente, que está em busca de um novo atacante após Ricky van Wolfswinkel ter encerrado a carreira. Weghorst já trabalhou com Erik ten Hag, atual diretor técnico do clube de Enschede, no Manchester United.

O interesse do Benfica também já é conhecido há algum tempo. “Tenho ouvido rumores persistentes de que o Benfica está atrás dele”, disse o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin há algumas semanas. “O que ouvi é que Weghorst já até visitou algumas casas em Portugal.”

O jornal *DeTelegraaf*, com base em fontes na Espanha, acrescenta agora mais dois clubes que já demonstraram interesse: o Betis e o Celta. Esses clubes terminaram a última temporada, respectivamente, na quinta e na sexta colocação da LaLiga. O jornal espera que Weghorst, no fim das contas, faça uma escolha baseada na intuição.

Weghorst sabe como é jogar fora do país. Anteriormente, ele já vestiu a camisa de times no exterior, como VfL Wolfsburg, Burnley, Besiktas, Manchester United e TSG Hoffenheim.

Atualmente, o jogador destro está em ação com a seleção holandesa na Copa do Mundo. No entanto, ele ainda não teve a oportunidade de entrar em campo na competição mundial.