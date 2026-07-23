Wout Weghorst, cheio de frustração após a estreia pelo FC Twente: “É muito difícil comunicar com ele!”

Wout Weghorst certamente imaginava a sua estreia pelo FC Twente de outra forma. O avançado de 33 anos mal conseguiu deixar a sua marca e acabou por perder por 1-2 para o Ferencváros, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

No final do jogo, o internacional neerlandês, com 53 jogos pela seleção dos Países Baixos, falou às câmaras da ESPN. Aí, afirmou que há "pontos de apoio suficientes", embora o resultado seja, naturalmente, insatisfatório. O 1-2 tardio teve um papel importante nisso.

"Sim, achei que foi falta!", começou Weghorst, quando lhe perguntaram sobre o 1-2 do Ferencváros. Na origem do golo sofrido, o avançado considera que foi agarrado, mas a equipa de arbitragem não quis acompanhar essa interpretação, nem quando Weghorst foi pedir explicações.

"Eu disse ao árbitro: vai ver isso, porque é claramente falta. Ele está simplesmente a puxar os meus calções. No fim, daí surge um golo, embora tenha sido bastante mais tarde na jogada, claro, mas ele disse: não, não se passa nada, foi verificado e está tudo bem."

Weghorst também não ficou satisfeito com o árbitro Damian Kos. "Foi difícil comunicar com ele, tenho de ser sincero", disse, visivelmente frustrado.

Perante o resultado dececionante, Weghorst admite, por isso, que é difícil desfrutar verdadeiramente da sua estreia pelo Twente, embora tenha ficado agradado com o ambiente no De Grolsch Veste. "Logo a entrada em campo... Sim, foi um momento bonito. Uma porcaria por causa do resultado, porque tens outro cenário na cabeça, mas estou mesmo muito entusiasmado com esta temporada."

"Acho que já se disse muito sobre isso", prosseguiu Weghorst. "Agora estamos aqui. Acho que também se vê o que isto me faz. Também já o disse vezes suficientes. A partir de agora, vamos falar um pouco menos e fazer um pouco mais. Jogar um pouco mais. Pé no acelerador."