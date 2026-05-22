Wout Weghorst causa grande surpresa com sua reação após o gol de Jorthy Mokio

A atuação de Wout Weghorst não passou despercebida na noite de quinta-feira. O atacante perdeu duas grandes chances e foi substituído por Kasper Dolberg aos 30 minutos do segundo tempo, mas seu desempenho não foi o único assunto em destaque após a partida.

Na semifinal dos playoffs para as competições europeias, o Ajax venceu o FC Groningen por 2 a 0. Depois que um gol de Mika Godts foi anulado por impedimento, Davy Klaassen marcou de cabeça o 1 a 0 alguns minutos depois.

No segundo tempo, o Ajax se distanciou do FC Groningen. Um cruzamento pela lateral foi desviado de cabeça, mas caiu nos pés de Jorthy Mokio. O meio-campista não hesitou nem por um segundo e chutou com muita precisão: 2 a 0.

Os jogadores do Ajax comemoram em massa após o gol decisivo de Mokio; é possível ver Steven Berghuis pulando nas costas do congolês e Klaassen correndo em direção à torcida do Ajax.

Weghorst, por outro lado, se afasta após o gol de Mokio, sem comemorar. Um vídeo de sua comemoração viraliza na internet.



