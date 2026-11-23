Como assistir a Wolverhampton Wanderers x Derby County com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
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- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
Prévia da partida
O Wolverhampton Wanderers recebe o Derby County no estádio Molineux pela Championship, em um confronto entre equipes que vivem momentos opostos.
O Wolves de Cesar Peixoto está invicto há cinco jogos na liga. A equipe venceu o Charlton Athletic por 2 a 1 em 21 de novembro e chegou a quatro vitórias e um empate nessa sequência.
O time da casa tem sido sólido na defesa, com apenas três gols sofridos nesse período. As vitórias sobre Bristol City, Cardiff City e Watford o mantiveram entre os três primeiros colocados.
O Derby de John Eustace chega em situação bem pior. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Southampton, fora de casa, em 21 de novembro e venceu apenas uma das últimas cinco partidas.
Essa única vitória, por 3 a 1 sobre o Bolton Wanderers, veio entre derrotas pesadas para Norwich City e Millwall. O Derby sofreu 12 gols nesses cinco jogos.
A diferença de momento torna esta uma viagem difícil para os visitantes. Veja o que você precisa saber antes de a bola rolar.
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Técnico
- C. Peixoto