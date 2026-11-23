Como assistir a Wolverhampton Wanderers x Derby County com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Championship - Rodada 17 24 de nov. de 2026 - 15:00 Molineux Stadium

O Wolverhampton Wanderers recebe o Derby County no estádio Molineux pela Championship, em um confronto entre equipes que vivem momentos opostos.

O Wolves de Cesar Peixoto está invicto há cinco jogos na liga. A equipe venceu o Charlton Athletic por 2 a 1 em 21 de novembro e chegou a quatro vitórias e um empate nessa sequência.

O time da casa tem sido sólido na defesa, com apenas três gols sofridos nesse período. As vitórias sobre Bristol City, Cardiff City e Watford o mantiveram entre os três primeiros colocados.

O Derby de John Eustace chega em situação bem pior. A equipe perdeu por 2 a 0 para o Southampton, fora de casa, em 21 de novembro e venceu apenas uma das últimas cinco partidas.

Essa única vitória, por 3 a 1 sobre o Bolton Wanderers, veio entre derrotas pesadas para Norwich City e Millwall. O Derby sofreu 12 gols nesses cinco jogos.

A diferença de momento torna esta uma viagem difícil para os visitantes. Veja o que você precisa saber antes de a bola rolar.

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