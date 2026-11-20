Como assistir a Wolverhampton Wanderers x Charlton Athletic com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Championship - Rodada 16 21 de nov. de 2026 - 10:00 Molineux Stadium

O Wolverhampton Wanderers recebe o Charlton Athletic no Molineux Stadium pela Championship da EFL. A equipe de Cesar Peixoto busca aproveitar a boa fase recente diante de um Charlton que tenta interromper uma sequência prejudicial de resultados.

O Wolverhampton chega em boa fase. Venceu três dos últimos cinco jogos pela Championship, empatou os outros dois e não perdeu nesse período. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Wrexham, mas as vitórias anteriores sobre Bristol City, Cardiff City e Watford mostram uma equipe embalada em Molineux.

A situação do Charlton é bem mais delicada. A equipe de Nathan Jones venceu apenas um dos últimos cinco jogos pela Championship, perdeu quatro e sofreu muitos gols nesse período. A vitória por 2 a 1 sobre o Sheffield United na partida mais recente trouxe algum alívio, mas as três derrotas consecutivas anteriores para Watford, Norwich City e Middlesbrough expuseram sérias fragilidades defensivas.

Na classificação da Championship, o Wolverhampton ocupa a quarta posição e está firme na disputa pelo acesso, enquanto o Charlton está em 19º, afundado na zona de rebaixamento. A distância entre as duas equipes na tabela reflete os rumos distintos de suas temporadas até aqui.

No papel, este é um confronto que tem mais importância para um lado do que para o outro, mas os jogos da Championship raramente seguem a lógica da fase das equipes. O Charlton precisará jogar em seu melhor nível para conquistar algum ponto em Molineux.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Wolverhampton Wanderers x Charlton Athletic ao vivo.

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