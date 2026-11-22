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A Juventus goleou o Venezia em casa por 4 a 0. No Allianz Stadium, a equipe mandante começou muito mal, mas melhorou após o intervalo e superou com relativa facilidade o 19º colocado da Serie A.

Luciano Spalletti reservou uma vaga entre os titulares para Teun Koopmeiners. O holandês fez sua quinta partida como titular nesta temporada da Serie A. A Juventus ainda não engrenou nesta temporada e ocupava a sétima posição antes do confronto.

O primeiro tempo foi marcado por muitos erros dos dois lados. Tanto a Juventus quanto o Venezia criaram muito pouco, o que levou Spalletti a pensar em mexer cedo na equipe. Nick Woltemade começou a se aquecer e parecia que entraria ainda antes do intervalo, mas o italiano decidiu esperar.

O Venezia tentou jogar sempre que pôde, mas se concentrou em impedir que a Velha Senhora criasse perigo. Randal Kolo Muani, em especial, pouco conseguiu fazer no ataque. Edon Zhegrova e Kerim Alajbegovic também contribuíram pouco ofensivamente.

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Os visitantes ainda não haviam conquistado nenhum ponto fora de Veneza nesta temporada e precisavam tentar mudar isso após o intervalo. Woltemade entrou no lugar de Alajbegovic durante a pausa, e a substituição deu resultado imediato.

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Aos 53 minutos, Weston McKennie finalizou após girar. Seu chute foi bloqueado, e a bola sobrou para o alemão, que bateu forte para marcar: 1 a 0.

Poucos minutos depois, Woltemade voltou a ser decisivo. Koopmeiners roubou a bola de Kike Pérez e tocou para Woltemade. O alemão ajeitou para trás, e o holandês finalizou com categoria: 2 a 0.

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Os gols continuaram a sair: pouco depois, já estava 3 a 0. Juan Cabal cabeceou para o gol após escanteio cobrado por Zhegrova e marcou seu primeiro gol na temporada. Em seguida, os donos da casa ganharam um pênalti. Kolo Muani cobrou sem dar chances ao goleiro e fechou o placar em 4 a 0.

Com a vitória, a Juventus chegou a 21 pontos após 12 jogos. O Milan ocupa a quinta posição, com 24 pontos em 11 partidas, enquanto o Frosinone somou 20 pontos no mesmo número de jogos. Milan e Frosinone se enfrentam na noite de domingo.