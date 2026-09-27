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Wled Ali rejeita usar a arbitragem como desculpa após derrota do Iêmen para o Catar

Iémen x Catar
Iémen
Catar
Gulf Cup
Bahrein x Iémen
Bahrein
Iêmen
Catar
Barein
Argélia
Jordânia

Após a eliminação das contas de classificação

O argelino Noureddine Ould Ali, técnico da seleção do Iêmen, não escondeu a decepção após a derrota para o Catar por um gol a zero, afirmando que sua equipe tentou dar tudo de si, mas o gol catariano, o cansaço e a umidade afetaram seus planos durante a partida.

A seleção iemenita perdeu para a catariana neste domingo, no estádio Al-Inma, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", seguindo sua trajetória no torneio sem somar pontos.

Ould Ali afirmou durante a coletiva de imprensa após o confronto: "Queríamos nos reabilitar, tentamos e demos tudo. Fizemos algumas mudanças e aumentamos a pressão sobre o adversário, mas o gol embaralhou nossos planos. Parabenizo a seleção do Catar pela vitória e pela classificação".

E acrescentou: "O cansaço e a umidade foram alguns dos motivos da derrota, e afetaram as duas seleções. Além disso, um de nossos jogadores foi levado ao hospital. Por outro lado, a experiência e a participação em grandes torneios regionais ajudaram a seleção do Catar".



Sobre a arbitragem, o treinador do Iêmen recusou-se a fazer avaliações categóricas, esclarecendo: "O tema da arbitragem vou deixar para os especialistas em arbitragem e os analistas, mas nosso nível foi melhor do que na primeira partida, e vamos tentar apresentar um bom nível na última partida".

Ould Ali também defendeu o árbitro jordaniano Adham Makhadmeh, dizendo: "Adham Makhadmeh é um árbitro respeitável, e erros acontecem em todos os lugares. Espero que a imprensa iemenita apoie os jogadores e lhes dê suporte, pois somos um único sistema, e nosso objetivo é claro: dar tudo o que temos em prol do futebol iemenita".

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