Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, esteve ausente do primeiro treino da equipe em preparação para o confronto contra o Bayern de Munique, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, o que levantou dúvidas sobre a possibilidade de ele atuar na partida aguardada.

O jornal espanhol "As" revelou que a lesão de Mbappé na sobrancelha direita durante a partida contra o Girona exigiu uma intervenção cirúrgica com três pontos, e o jogador não participou do treino deste domingo.

No entanto, o jornal indicou que a situação não é motivo de preocupação e que a ausência de Mbappé do treino foi uma medida preventiva, para evitar qualquer contato, além de que sua participação no jogo contra o Bayern de Munique na próxima quarta-feira "não está em dúvida".

O periódico ressaltou que Mbappé não usará máscara de proteção contra o Bayern, mas sua participação está confirmada "mesmo que seja com alguma dor, não há outra opção", já que o time merengue precisa reverter a derrota no jogo de ida por 1 a 2.

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Mbappé se lesionou nos minutos finais da partida contra o Girona, disputada anteontem, sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol, que terminou empatada em 1 a 1, quando tentou avançar pelo lado direito e driblou dentro da área, antes de receber uma cotovelada de Vitor Reis.

Um contato forte que o árbitro Alberola Rojas considerou insuficiente para marcar falta, mas que causou um ferimento evidente no rosto de Mbappé, especificamente na sobrancelha direita, com grande sangramento.

Kylian conseguiu completar a partida normalmente e deixou o campo sem sinais preocupantes, mas, dentro do vestiário, ficou claro que o corte era profundo.

Após algum tempo, decidiu-se pela intervenção médica, e ele levou três pontos. Desde então, Mbappé segue em repouso e treinando na academia, sem voltar ao gramado, e hoje publicou uma foto do ferimento em sua conta no "Instagram".

Mbappé juntou-se à lista de ausências no treino, que inclui Thibaut Courtois e Rodrygo por lesão, os dois únicos desfalques do time em Munique, além de Aurélien Tchouaméni, suspenso.

O site oficial do Real Madrid explicou os detalhes do treino, dizendo: "A sessão começou com exercícios no ginásio, antes de passar para o relvado da Cidade Real Madrid para realizar exercícios de rondo e exercícios intensos de posse de bola e pressão. Depois, os jogadores fizeram treinos de alta intensidade com bola, com finalização das jogadas, e a sessão foi encerrada com um jogo em meio-campo".