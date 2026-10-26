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Wirtz responde com ironia a ídolo do Liverpool!

Liverpool x Brighton
Liverpool
Brighton
Premier League
F. Wirtz
England
Alemanha

O que ele disse?

O alemão Florian Wirtz, astro do Liverpool, se recusou a se render às críticas que o perseguem desde sua transferência para o Liverpool, afirmando que não se importa com o que dizem sobre ele, num momento em que seu desempenho começou a melhorar gradativamente após um início difícil com o time inglês.

Segundo o jornal alemão "Bild", Wirtz, de 23 anos, chegou ao Liverpool vindo do Bayer Leverkusen no verão de 2025, por 125 milhões de euros, numa contratação recorde que elevou o teto das expectativas sobre o que o jogador poderia oferecer. No entanto, seu início não esteve à altura das esperanças, o que abriu espaço para duras críticas, sendo a mais notável a do ídolo do clube Jamie Carragher.

Wirtz afirmou, em declarações à rede "Sky", que não dá qualquer atenção às críticas, acrescentando: "Não me importo absolutamente com o que qualquer pessoa diz sobre mim, porque não dou a isso a mínima atenção".

Ele esclareceu que seu amor pelo futebol e seu desejo de vencer representam sua principal motivação, dizendo: "Jogo futebol porque me divirto com ele. Quero ter sucesso, e isso é algo natural".

Quando questionado sobre a quantidade de comentários que recebe da mídia, respondeu com um sorriso: "Talvez eu seja apenas uma pessoa interessante", numa referência irônica ao tamanho da atenção que cerca seu desempenho desde sua chegada à Premier League.

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Carragher pede que ele fique de fora

Carragher havia dirigido duras críticas a Wirtz após a derrota do Liverpool para o Manchester City por 3 a 0 neste mês, considerando que o jogador não entregou o suficiente para decidir as partidas a favor de sua equipe.

O ídolo do Liverpool, que disputou 737 partidas com a camisa do clube, disse que não se lembra de uma única partida em que Wirtz tenha sido a causa direta da conquista da vitória, pedindo ao treinador que lhe dê descanso e o tire do time titular, após concluir que o jogador teve oportunidades suficientes para se provar.

Wirtz se aproxima da retomada do seu nível

Apesar das críticas, Wirtz começou a mostrar sinais de melhora, depois de contribuir para a vitória do Liverpool sobre o Brighton por 2 a 0.

E embora sua finalização que balançou as redes tenha sido registrada como um gol contra marcado por Pascal Groß, ele ainda espera marcar seu primeiro gol na Premier League nesta temporada.

O jogador alemão comentou sobre a chance: "Tudo bem, vou lidar com isso", numa mensagem que reflete seu desejo de superar as pressões e continuar trabalhando.

Wirtz havia marcado 7 gols e dado 10 assistências em 49 partidas em sua primeira temporada com o Liverpool, enquanto marcou um gol na Liga dos Campeões da Europa e deu 3 assistências em 10 partidas nesta temporada.

Seu primeiro gol europeu nesta temporada veio na vitória sobre o Villarreal pelo placar de 4 a 3, dando-lhe um impulso moral em sua jornada para recuperar seu melhor nível e provar que merece a contratação recorde.

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