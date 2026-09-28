Wim Kieft se irrita com técnico de ponta: "Um palhaço que faz teatro"

Wim Kieft não é muito fã de Jürgen Klopp, como ficou claro nesta segunda-feira no Rondo, da Ziggo Sport. O analista se incomodou durante Holanda x Alemanha, da última quinta-feira, com o comportamento exagerado do técnico da seleção alemã.

"Ele está virando meio que um palhaço, não?", dispara um surpreso Kieft no talk show. "Os jogadores já ficam até com um pouco de medo. Eles pensam: lá vem ele de novo. Acho tudo isso um pouco demais."

O apresentador Wytse van der Goot quer saber de Kieft se o que Klopp faz à beira do gramado é falso. "Sim. Você acha mesmo que dá vontade de sair abraçando 22 pessoas? Para mim, não precisa de nada disso, sabe", diz Kieft de forma categórica sobre o comandante da Alemanha.

"É injusto reduzi-lo a isso. Porque o Klopp fez grandes coisas. Mas é tudo teatro, sabe. E esse Xavi é o oposto. Sem maneirismos. E o Klopp exagera", suspira o crítico Kieft.

Ruud Gullit entra na conversa: "Isso também é um pouco holandês. É fazer o normal. Se você olha para outros treinadores que se exaltam, dizem: ele tem paixão. Depende de onde você diz isso."

Klopp vive um início decepcionante no comando da seleção. A Alemanha deixou escapar dois pontos nos acréscimos contra a Holanda (1 a 1) e sofreu uma vergonhosa derrota por 1 a 0 para a Grécia.

Entre outros, Bastian Schweinsteiger também está preocupado com a equipe alemã. O campeão mundial de 2014 avalia que a geração atual é muito inferior às equipes vitoriosas do passado.