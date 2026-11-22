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Wim Kieft gostou muito da atuação de Jorthy Mokio em Ajax x ADO Den Haag (3 a 0) na tarde deste domingo. Ele disse isso no NOS Studio Sport.

O time de Amsterdã teve uma tarde tranquila na Johan Cruijff ArenA, onde venceu o ADO sem dificuldade. O placar já marcava 3 a 0 antes do intervalo e, com a expulsão de Matteo Waem, o ADO não conseguiu oferecer qualquer resistência no segundo tempo.

Para Kieft, Mokio foi o grande destaque do Ajax. O jovem congolês marcou o gol do 2 a 0 e também distribuiu belos passes. Mokio foi substituído a dez minutos do fim, após sofrer uma entrada dura de Sekou Sylla. Pelo impacto e pela forma como deixou o campo, a lesão parece grave.

"Infelizmente, terminou de forma triste, mas ele jogou muito bem, sobretudo no primeiro tempo", avaliou Kieft. "É claro que há espaço em uma partida dessas, mas ele fez tudo em velocidade, com bons domínios de bola..."

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Em seguida, são exibidas imagens da atuação empolgante de Mokio. Kieft se impressiona especialmente com a evolução do jogador do Ajax nas últimas semanas.

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"E ele também está muito mais tranquilo com a bola em comparação com os jogos anteriores", disse Kieft sobre a evolução do meio-campista de 18 anos. "Tudo na medida certa. Os passes vêm exatamente na velocidade certa para permitir a sequência imediata da jogada. Ele está começando a ser uma revelação."

"Esse garoto causa uma boa impressão. Ele tem qualidades. É forte, rápido e ágil. No começo, ainda era muito afoito, mas agora se firmou. Essa lesão, claro, é terrível."

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Embora a gravidade exata da lesão de Mokio ainda não esteja clara, o técnico Míchel Sánchez já indicou após o jogo que ela é "muito séria" e "motivo de preocupação".

No próximo fim de semana, o Ajax terá um jogo extremamente importante pela Eredivisie. O adversário será o Feyenoord, no De Klassieker, em De Kuip.