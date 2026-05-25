Wim Kieft não entende o Ajax e já dá conselhos urgentes para a próxima temporada

Wim Kieft critica a política de transferências do Ajax dos últimos anos. No podcast KieftJansenEgmondGijp, o ex-atacante defende que o time de Amsterdã opte por um único atacante titular na próxima temporada.

A conversa começa, na verdade, sobre a política de transferências do Liverpool. René van der Gijp cita uma declaração da lenda do clube, Steven Gerrard, que neste verão questionou a decisão do gigante inglês de contratar tanto Alexander Isak quanto Hugo Ekitiké. Segundo Gerrard, isso passa imediatamente uma mensagem totalmente errada.

Kieft concorda com isso e estende a reflexão ao Ajax. “Também não entendi isso no Ajax, o que eles têm feito nos últimos anos. Você contrata Weghorst, mas já tem Brobbey. Depois, Brobbey sai e você ainda traz Dolberg de volta”, diz ele.

Para um atacante, essa não é uma situação agradável, enfatiza Kieft. “Uma semana você joga, na outra você joga. Um atacante só quer ser o artilheiro da Holanda.”

Seu conselho é, portanto, claro: um bom atacante deve sempre exigir clareza antecipadamente. “Eu sempre me certificaria de conhecer o técnico e saber que vou jogar lá. Se Haaland também estiver lá, não vou ter a ilusão de que serei o atacante titular.”

O ex-técnico Francesco Farioli também leva uma bronca. “De que adianta um técnico que tira você do campo vinte a vinte e cinco minutos antes do fim porque quer dosar o ritmo? Você simplesmente não quer isso”, conclui ele.

A posição de atacante no Ajax ainda é uma grande incógnita para a próxima temporada. A chance de Weghorst sair é bastante grande, enquanto o futuro de Dolberg em Amsterdã também ainda não está garantido.