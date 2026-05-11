A temporada medíocre do Ajax atingiu mais uma vez um ponto baixo no domingo. Em casa, o Ajax perdeu por 1 a 2 para o FC Utrecht, resultado que fez com que os amsterdenses caíssem para a quinta colocação. No programa NOS Studio Voetbal, discute-se, entre outros assuntos, o atacante do time de Amsterdã: Kasper Dolberg.

Wim Kieft não esconde sua frustração com o dinamarquês. “Todos nós elogiamos o talento futebolístico de Dolberg. Mas numa semana você está curtindo e na outra pensa: ‘Qual é, cara, que fraco’.” Uma semana antes, após a partida contra o PSV, o atacante de Amsterdã ainda recebia muitos elogios.

Pierre van Hooijdonk opta por um tom mais matizado, mas sua conclusão não é menos crítica. “Acho que ele é um bom atacante. Mas, com toda a honestidade: os números não dizem exatamente isso.” E esses números, de fato, não mentem. Na atual temporada da Eredivisie, Dolberg soma apenas três gols e três assistências em 1.083 minutos em campo.

Mesmo assim, Van Hooijdonk se recusa a descartar completamente o dinamarquês. “Continuo com a imagem que tenho de Dolberg de sua primeira passagem pelo Ajax. Naquela época, eu o achava fantástico.” Nessa primeira passagem, ele foi de grande valor principalmente na temporada 2016/17, mas também alternou essa fase com períodos menos expressivos. Na temporada seguinte, por exemplo, ele marcou apenas seis gols em 23 partidas.

Theo Janssen também reconhece as qualidades do atacante, mas imediatamente as coloca em perspectiva. “Ele é forte, habilidoso tecnicamente, tem um bom domínio de bola, sabe se livrar bem da marcação e tem um bom chute.” O “mas” vem logo em seguida. “Mas ele não se esforça muito. Quando as coisas vão bem, ele acompanha o ritmo. Mas quando vão mal, você nem o vê.”

García fez uma substituição aos 60 minutos da partida de domingo à tarde, tirando Dolberg para colocar Wout Weghorst, que, no final da partida, pensou ter garantido um empate para os de Amsterdã. No entanto, um gol no final da partida do zagueiro do Utrecht, Mike van der Hoorn, estragou os planos do Ajax.

Com a derrota, o Ajax cai para uma decepcionante quinta colocação e corre o risco de ter que disputar os play-offs. Faltando apenas uma rodada, a classificação direta para as competições europeias não é mais garantida.