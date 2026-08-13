Thomas Didillon-Hödl sofreu uma grave lesão no tendão da coxa, informou o Willem II nesta quinta-feira por meio dos canais oficiais do clube. O goleiro dos Tricolores terá de ficar afastado por "alguns meses".

Didillon-Hödl sofreu a lesão no último fim de semana, na partida de estreia do Willem II contra o Go Ahead Eagles (4 a 1). Com o placar em 3 a 1 contra, o francês foi obrigado a deixar o campo.

Wouter van der Steen entrou no lugar do companheiro de posição e, ao que tudo indica, também começará jogando no sábado, quando a equipe do técnico John Stegeman espera surpreender o NEC diante de sua torcida.

A lesão de Didillon-Hödl é um enorme balde de água fria para o Willem II. O canhoto de 30 anos tem sido um dos melhores jogadores do clube desde que chegou sem custos, vindo do Cercle Brugge, em 2024.

Na última temporada, ele teve grande participação no acesso dos tilburguenses com suas defesas. Além disso, na final dos Play-Offs da Keuken Kampioen contra o FC Volendam, converteu o pênalti decisivo na disputa por pênaltis.

"Isso é, claro, um grande revés", disse o cria das categorias de base do FC Metz. "Eu gostaria muito de estar em campo e ajudar a equipe."

"Agora estou totalmente focado na minha recuperação. Junto com os especialistas médicos, vou fazer de tudo para me recuperar da melhor forma possível e voltar mais forte", afirmou Didillon-Hödl.