Wilfred Genee deu mais detalhes sobre as imagens que chamaram a atenção, nas quais se vê Arjen Robben dando-lhe um empurrão durante uma partida amadora. O apresentador do programa “Vandaag Inside” afirma que o comportamento do ex-jogador da seleção holandesa o surpreendeu e que o incidente não foi um caso isolado. Segundo Genee, havia, de fato, uma série de acontecimentos que antecederam o ocorrido.

Robben, técnico do FC Groningen Sub-14, viu seu time perder por 1 a 0 para o líder Viktoria, time em que joga o filho de Genee. Após o jogo, houve uma discussão entre Robben e o árbitro, e Genee se intrometeu.

Isso não agradou a Robben, que empurrou o apresentador do Vandaag Inside e gritou com ele: “Não se meta nisso.”

Johan Derksen ficou surpreso com as imagens. “Você faz piadas sobre isso, mas eu não acho tão engraçado assim quando um jogador com recorde de convocações para a seleção te dá um empurrão. Aí você deve ter feito algo para merecer, né?”, diz o ex-lateral-esquerdo.

Genee conta em seguida: “Antes da partida, foi muito comovente, um árbitro veterano estava esperando com seu celular para tirar uma foto com Arjen Robben. Ele queria tirar a foto, mas Arjen não.”

Genee descreve como Robben se comportou durante a partida e fala de um comportamento chamativo. “No intervalo, quando o placar estava 1 a 0 para o time do meu filho, ele ficou muito irritado com um tiro de meta ou um escanteio. Mas durante todo o primeiro tempo ele xingou o árbitro sem parar.”

René van der Gijp não consegue conter o riso ao ver o árbitro. “Este é simplesmente um cara que, no sábado, vai apitar um joguinho só por diversão.” Derksen também expressa sua surpresa com a situação. “Também não consigo imaginar isso com o Arjen Robben. É uma vergonha ele ficar parado na frente do banco de reservas de um clube amador como um idiota de vilarejo.”

Genee aprofunda-se nas decisões durante a partida que, segundo ele, foram discutíveis. “No primeiro tempo, também foi anulado um gol que era cem por cento válido; deveria ter sido marcado um pênalti, então o placar deveria estar em 3 a 0.”

Depois da partida, Genee decidiu ir até Robben para falar com ele. “Então, fui até o Arjen e disse: ‘não se preocupe tanto’. Aí ele disse: ‘por que você está se intrometendo?’

Genee achou inicialmente que fosse uma piada do ex-atacante, mas revela, com um detalhe bizarro, que não era o caso. “Ele ainda disse ‘idiota’.”

Valentijn Driessen sugere que Genee procurou a confrontação de propósito, mas o apresentador nega isso. “Fui até lá porque fiquei muito surpreso no primeiro tempo. Aquele carinha (o árbitro, red.) estava simplesmente fora de si e ele também errou aquele pênalti, porque o tempo todo vinham gritos daquele lado. No segundo tempo, ele simplesmente entrou em campo e ficou gritando com aquele árbitro... Acho isso muito lamentável.”