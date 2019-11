West Ham lança camisa em colaboração com o Iron Maiden

Steve Harris, baixista do Iron Maiden, lança linha de roupas estilizadas com o West Ham, seu clube do coração

Steve Harris, baixista do Iron Maiden, se tornou parceiro do , seu time de coração. Ele se juntou ao clube para lançar uma coleção de roupas futebolísticas estilizadas.

A coleção recebeu o nome de "Die With Your Boots On", música lançada em 1983, no clássico "Piece Of Mind".

O kit contém camiseta, calção e meião. O design do uniforme é similar ao que o clube londrino utiliza como primeiro uniforme, com o nome da banda estampado na faixa horizontal no centro da camiseta.

Sobre sua paixão pelo , Steve Harris diz que "quando estou lá em cima tocando e vejo fãs na platéia vestindo material do West Ham, tenho arrepios".