O nome do palestino Wessam Abou Ali voltou aos holofotes, depois que surgiram rumores sobre a possibilidade de seu retorno às fileiras do Al Ahly durante a próxima janela de transferências de inverno, em meio a questionamentos da torcida do clube vermelho sobre a veracidade dessas informações.

O comentarista Ahmed Shobier, ex-goleiro do Al Ahly e da seleção do Egito, encerrou a polêmica sobre o retorno do atacante palestino, ao afirmar em sua conta na plataforma X que não há atualmente possibilidade de seu regresso ao clube vermelho sob o comando do marroquino Hossein Amotta.

Shobier disse: "Garanto com todas as letras e milhões de vezes que a maior contratação do Al Ahly nos últimos anos entre os jogadores estrangeiros foi Wessam Abou Ali, apesar de ter jogado muito pouco tempo".

E acrescentou: "Wessam Abou Ali arrasou no Mundial de Clubes, arrasou no torneio africano, arrasou na Supercopa, arrasou na Copa do Egito e arrasou no campeonato, sendo o artilheiro da liga".

Shobier concluiu suas declarações afirmando: "Por isso, quando seu nome circulou e disseram que ele poderia voltar ao Al Ahly, eu disse a eles: se houver chance de ele voltar, não demorem; mas não há chance de ele voltar".







