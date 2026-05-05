Wesley Sneijder dá um conselho urgente a Virgil van Dijk após o jogo entre Arsenal e Atlético de Madrid

Os analistas da Ziggo Sport, Wesley Sneijder e Toby Alderweireld, elogiaram a atuação de Viktor Gyökeres na terça-feira, na semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid (1 a 0). O sueco não marcou, mas foi uma ameaça constante para a defesa espanhola. Apesar disso, Sneijder acredita saber como neutralizar o sueco.

“Ele fez uma boa partida”, avalia Alderweireld. “Ele é forte, segura bem a bola. Tem muita resistência. Dá para ver que sua habilidade técnica não é a de um atacante de ponta, mas ele tem o resto.”

Gyökeres desperdiçou uma chance enorme aos 66 minutos, ao chutar por cima após um cruzamento pela esquerda. Assim, o atacante perdeu a chance de marcar o 2 a 0, mas o Arsenal se manteve firme, levou a vantagem de 1 a 0 até o fim e se classificou para a final da Liga dos Campeões.

“Essa chance não foi muito fácil, mas o chute tinha que ser a gol. Ele não conseguiu. Mas ele foi muito importante para o Arsenal esta noite, ele realmente pressionou a defesa. Um atacante muito versátil”, conclui o ex-zagueiro do Tottenham Hotspur, arquirrival do Arsenal.

Gyökeres enfrentará a seleção holandesa na Copa do Mundo em 20 de junho, um dia especial para a Suécia. A Oranje terá problemas com Gyökeres? “Sim, se fizerem como Pubill, zagueiro do Atlético”, responde Sneijder.

“Ele entrava na disputa com ele todas as vezes. Sim, você vai perder. Nós já tínhamos dito uns aos outros lá em cima (no estúdio, red.): ‘Basta manter distância!’ Ele vai ganhar o duelo de qualquer jeito, é exatamente isso que ele quer. Ele quer sentir você, e então ele gira, joga o corpo na jogada e já se foi.”

"Não faça isso! Deixe a bola rolar e, só então, você deve avançar. Muitos defensores, não os mais espertos, cometem esse erro. Então, Virgil: mantenha a distância!", conclui Sneijder, dando um conselho ao capitão da Seleção Holandesa.