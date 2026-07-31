O treinador histórico do Arsenal, Arsène Wenger, entrou na mira das críticas depois de deixar de ser "o Professor", dono de ideias que marcaram o futebol, para se tornar um dos principais apoiadores de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), segundo artigo do renomado jornalista do"Daily Mail" britânico, Chris Wheeler, que considerou que o francês "destruiu o próprio legado".

Wheeler acrescentou que Wenger elogiou Infantino, em fevereiro passado, por ocasião dos 10 anos de sua presidência na Fifa, dizendo: "Gianni está sempre disposto a seguir em frente e criar novas ideias. Ele é aberto a ideias novas", frase que o autor utilizou como ponto de partida para criticar várias ideias do presidente da Federação Internacional.

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O artigo destacou que Infantino defendeu, ao longo dos últimos anos, a realização da Copa do Mundo no Catar durante o período do Natal e o aumento do número de seleções para 48 na edição de 2026, além de propor a elevação desse número para 64 em 2030, ao lado das pausas obrigatórias para hidratação no Mundial, sem contar a concessão do prêmio da Fifa pela paz ao presidente americano Donald Trump, e outras posturas que geraram polêmica política e esportiva.

Wheeler entende que a mais recente e mais perigosa das ideias de Infantino se traduz no projeto de abrir o valor comercial das competições da Fifa a investidores do setor privado, em um acordo que chega a 3,1 bilhões de libras esterlinas, projeto que detonou uma crise global e enfrentou ampla oposição, com destaque para a ameaça da Uefa de boicotar as competições da Fifa.

O papel de Wenger

O artigo aponta que Wenger, de 76 anos, está ao lado de Infantino na condição de chefe de desenvolvimento do futebol mundial na Fifa, sendo considerado parte de seu círculo interno e uma das pessoas que, acredita-se, tinham conhecimento do novo projeto polêmico, e pode até ter desempenhado um papel em sua articulação, dada sua proximidade com Infantino.

Wheeler acrescentou que o francês ainda oferece contribuições positivas, com destaque para sua liderança no programa de desenvolvimento de talentos da Fifa, no valor de 160 milhões de libras esterlinas, em países que carecem de caminhos profissionais para os jovens, além de presidir um grupo de trabalho voltado ao bem-estar dos jogadores, apesar de sua proposta de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos.

"O egoísmo de Infantino"

Mas Wheeler entende que Wenger, que era visto como o dono de uma visão que mudou o futebol inglês, já não usa sua influência para enfrentar o que o artigo descreve como o egoísmo de Infantino, citando seus elogios ao sucesso do sistema de 48 seleções, apesar de admitir que as pausas para hidratação não agradaram a todos.

O artigo se encerra questionando a posição de Wenger diante do projeto de "venda" da Copa do Mundo, especialmente com a oferta de Infantino de conceder às federações membros 30 milhões de libras esterlinas caso aprovem o projeto até 19 de setembro, em meio à resistência global e à ameaça europeia de boicote.

E, apesar da tentativa da Fifa de amenizar a crise com um comunicado no qual afirmou: "Ninguém está vendendo o futebol. Isso não é algo que a Fifa jamais aceitaria", Wheeler entende que Infantino ficou exposto diante do mundo, e que Wenger, em vez de enfrentá-lo, "se posiciona firmemente atrás dele", descrevendo o veterano francês como um "subordinado silencioso que caminha atrás de seu senhor Gianni Infantino", e questionando se o ex-treinador do Arsenal seria "a verdadeira mente por trás dos planos insensatos da Fifa", nas palavras do autor.



