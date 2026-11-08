Wout Weghorst foi protagonista no empate entre FC Twente e Ajax (2 a 2) na tarde de domingo. O atacante garantiu um ponto para o Twente com um pênalti nos acréscimos e contou à ESPN como viveu os momentos agitados do fim da partida. Weghorst também falou sobre o encontro especial com o atacante do Ajax Tolu Arokodare após o apito final.

Weghorst cobrou o pênalti aos 93 minutos, depois que Lucas Rosa cometeu uma falta em Ramiz Zerrouki. "Não é tão fácil. Você tenta, acima de tudo, baixar os batimentos cardíacos e se acalmar", contou o atacante, admitindo que quase não conseguiu. "Normalmente, depois de soltar o ar duas vezes, eu já sei, mas desta vez não."

O atacante percebeu que o goleiro do Ajax Marc ter Stegen tentava claramente desconcentrá-lo. "Vi que ele se movimentava muito antes da cobrança, então senti que queria reagir um pouco mais aos movimentos dele", explicou Weghorst, que preferiu não revelar muito sobre sua forma de cobrar. "É claro que não posso contar demais sobre como ela funciona, porque isso não seria bom para a próxima vez."

Embora o Twente só tenha chegado ao empate nos acréscimos, Weghorst acredita que sua equipe merecia mais. "Na minha percepção, assumimos o controle logo depois do 0 a 1 e o mantivemos praticamente durante toda a partida", afirmou. "Fomos muito dominantes, jogamos bem com a bola e criamos muitas chances e oportunidades desde a saída de bola e com a pressão."

Weghorst também comentou o lance muito discutido em que o árbitro Joey Kooij paralisou o jogo por um possível toque de mão do atacante, justamente quando o FC Twente parecia prestes a criar uma jogada perigosa. "A bola com certeza bate na minha mão, mas também sou claramente desequilibrado e levo um empurrão", explicou. O que mais o incomodou foi o momento em que o árbitro apitou. "Acho que faltou um pouco de sensibilidade para o jogo ali, porque pensei: deixe a jogada seguir primeiro."

Na entrevista coletiva após a partida, Weghorst revelou ainda que Kooij lhe pediu desculpas pessoalmente por ter apitado naquele momento. "Ele me disse depois do jogo: 'Desculpe, desculpe, mas estão gritando no meu ouvido: pare, pare, pare o jogo'", contou o atacante. Segundo Weghorst, o próprio árbitro também ficou bastante chateado com a situação: "Acho que ele também ficou razoavelmente irritado com isso, mas está claro que não foi uma boa decisão."

Após o apito final, houve um momento especial com o atacante do Ajax Tolu Arokodare, com quem Weghorst mantém uma relação há algum tempo. Os dois se conheceram quando Weghorst jogava no Burnley e Tolu, no KRC Genk, e continuaram em contato. "Não que a gente tenha conversado toda semana, claro, mas mantivemos contato, especialmente nas últimas semanas, quando conversamos um pouco mais, inclusive sobre o Senhor e sobre como vivemos e fazemos as coisas", contou Weghorst, antes de explicar por que os dois se procuraram depois da partida.

"Nós dois pensamos: em agradecimento, vamos tirar um momento para ficar juntos e orar", contou Weghorst sobre o encontro com Tolu. "Na verdade, fazemos isso sempre, todos os dias. É parte da nossa vida." O atacante concluiu: "Desta vez, pensamos que seria bonito fazer isso aqui e encerrar juntos uma partida que foi especial."