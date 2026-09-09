Weghorst perde pênalti, mas isso não custa caro ao FC Twente

O FC Twente venceu o Telstar por 1 a 0 na noite de quarta-feira, no seu estádio, o Grolsch Veste. Graças à vitória, ainda que um tanto trabalhosa, os Tukkers sobem para a quinta colocação da Eredivisie.

As duas equipes criaram muito pouco no primeiro tempo em Enschede. Younes Taha ainda acertou a trave aos 34 minutos, após passe de Wout Weghorst. O 0 a 0 no intervalo, portanto, não foi uma grande surpresa para os visitantes.

O início da segunda etapa foi movimentado. Rui Mendes parou em Lars Unnerstall, enquanto Ronald Koeman junior defendeu uma cabeçada de Weghorst. Taha e Ramiz Zerrouki também apareceram bem no ataque.

O Twente seguiu pressionando e foi recompensado por isso: o participativo Taha cruzou, e Sondre Ørjasæter conseguiu balançar as redes de perto e de forma acrobática. Havia um alívio e uma alegria claros entre jogadores e torcedores da equipe da casa.

A reta final começou em Enschede, e o Twente tinha controle razoável da partida. O Telstar mexeu bastante após o intervalo, mas não foi capaz de realmente levar perigo ao gol de Unnerstall.

Parecia que ficaria ainda pior para o Telstar quando Sem Valk cometeu um pênalti ao derrubar Weghorst. O próprio Weghorst foi para a cobrança, mas, para desespero do atacante grandalhão, Koeman junior fez a defesa.

O Twente seguiu em busca do segundo gol, que no fim não saiu. Ainda assim, soma três pontos e se instala no pelotão de cima da Eredivisie.