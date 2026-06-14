Weghorst parece estar de saída definitiva do Ajax: “Ele já está até procurando casas por lá”

Wout Weghorst pode contar com o interesse do Benfica. O jornalista Mounir Boualin afirmou isso neste domingo no WK Livestream da Versuz. O atacante (33) tem contrato prestes a expirar com o Ajax e parece que vai deixar Amsterdã neste verão.
“Estou ouvindo rumores persistentes de que o Benfica está atrás dele. O que ouvi é que Weghorst já até visitou casas em Portugal”, esclarece Boualin sobre a situação do altíssimo atacante do Ajax e da seleção holandesa.
“Ainda não posso confirmar. Mas vem de uma fonte que me faz pensar que...”, Boualin não descarta que o Benfica concretize o interesse em Weghorst nos próximos tempos. “Acho que eles têm um papel específico em mente para ele.”
Weghorst tem um contrato no Johan Cruijff ArenA que expira em 30 de junho. O experiente atacante de Borne pode, portanto, ser contratado sem custos de transferência, embora ainda não haja negociações concretas agendadas com outros clubes.
O Algemeen Dagblad informou anteriormente que o diretor técnico Jordi Cruijff está encantado com a mentalidade vencedora de Weghorst, que chegou ao Ajax em 2024. Resta saber se tudo isso resultará na continuação da parceria entre ambas as partes.
O próprio Weghorst, no entanto, espera deixar o Ajax. “Sim, acho que sim. Foram dois anos muito bons. Tenho muito orgulho de ter podido jogar aqui como um garoto do leste”, disse ele há algumas semanas em entrevista à ESPN.
“A gente pensa no próprio futuro. No momento, não há nada concreto em relação a Amsterdã. Vamos ver. O foco agora está na Copa do Mundo”, disse Weghorst, que está se preparando com a seleção holandesa para o confronto contra o Japão na fase de grupos da Copa do Mundo.
O atacante do Ajax sabe o que é jogar fora do país. No passado, Weghorst vestiu a camisa do VfL Wolfsburg, Burnley, Besiktas, Manchester United e TSG Hoffenheim.