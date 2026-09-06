Weghorst faz referência a trauma com o Ajax após gol contra o FC Groningen

Wout Weghorst está feliz com seu gol de domingo contra o FC Groningen. O atacante do FC Twente ainda tinha algumas contas a acertar com a equipe do norte, como revelou após a partida à Voetbal International.
"Nas últimas duas vezes em que voltei aqui, pensei muito nisso. Aí isso bateu forte por um momento. Mas eu ainda tinha uma conta a acertar com o Groningen. Isso deu certo pela metade", declarou o autor do 2 a 2 pouco antes do intervalo.
Com isso, Weghorst se refere a maio de 2025. Na ocasião, o Ajax deixou escapar nos acréscimos uma vantagem de 2 a 1 em Groningen na penúltima rodada e teve de se contentar com um ponto. Foi Thijmen Blokzijl quem marcou já bem dentro dos acréscimos.
Uma falha crucial do Ajax, que justamente fazia uma temporada tão forte sob o comando de Francesco Farioli. O título nacional acabou indo para o perseguidor PSV, que antes ainda parecia não ter chances de conquistar o campeonato.
O atacante de grande estatura, portanto, cultivava sentimentos de revanche e, após seu gol, ergueu o dedo para o alto de maneira característica. "Eu entro bem na bola de Younes Taha e consigo finalizar bem. Aí você precisa estar lá. Não foi fácil, olhando agora para trás."
"Ainda tive de tirá-la um pouco de trás de mim. Cabe a mim estar sempre no lugar certo. Ainda tive mais momentos, porque tivemos chances suficientes para vencer a partida", analisa Weghorst sobre o empate de sua equipe fora de casa.
Weghorst marcou duas vezes até agora em quatro jogos da liga. Além disso, também balançou as redes duas vezes em competições europeias.