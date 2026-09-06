Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082473551.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduzido por

Weghorst faz referência a trauma com o Ajax após gol contra o FC Groningen

W. Weghorst
Ajax

Wout Weghorst está feliz com seu gol de domingo contra o FC Groningen. O atacante do FC Twente ainda tinha algumas contas a acertar com a equipe do norte, como revelou após a partida à Voetbal International. 

"Nas últimas duas vezes em que voltei aqui, pensei muito nisso. Aí isso bateu forte por um momento. Mas eu ainda tinha uma conta a acertar com o Groningen. Isso deu certo pela metade", declarou o autor do 2 a 2 pouco antes do intervalo.

Com isso, Weghorst se refere a maio de 2025. Na ocasião, o Ajax deixou escapar nos acréscimos uma vantagem de 2 a 1 em Groningen na penúltima rodada e teve de se contentar com um ponto. Foi Thijmen Blokzijl quem marcou já bem dentro dos acréscimos.

Uma falha crucial do Ajax, que justamente fazia uma temporada tão forte sob o comando de Francesco Farioli. O título nacional acabou indo para o perseguidor PSV, que antes ainda parecia não ter chances de conquistar o campeonato.

O atacante de grande estatura, portanto, cultivava sentimentos de revanche e, após seu gol, ergueu o dedo para o alto de maneira característica. "Eu entro bem na bola de Younes Taha e consigo finalizar bem. Aí você precisa estar lá. Não foi fácil, olhando agora para trás."

Eredivisie
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT
Ajax crest
Ajax
AJX

"Ainda tive de tirá-la um pouco de trás de mim. Cabe a mim estar sempre no lugar certo. Ainda tive mais momentos, porque tivemos chances suficientes para vencer a partida", analisa Weghorst sobre o empate de sua equipe fora de casa.

Weghorst marcou duas vezes até agora em quatro jogos da liga. Além disso, também balançou as redes duas vezes em competições europeias.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google