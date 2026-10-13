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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images
Ahmed Mansy
Traduzido por

Watkins: nosso objetivo é conquistar a Liga dos Campeões da Ásia Elite

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O que disse o atacante inglês após a vitória sobre o Al Sadd?

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O inglês Ollie Watkins, atacante do Al Hilal, afirmou que o time saudita tem como objetivo conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nesta temporada.

O Al Hilal venceu o anfitrião Al Sadd por 2 a 0, na partida que colocou os dois frente a frente nesta terça-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari Doha, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

Watkins abriu o placar para o Al Hilal aos 40 minutos de jogo, depois de receber a bola dentro da área, finalizando de posição deitada e mandando para o fundo das redes com categoria.

O atacante inglês declarou, em entrevista coletiva após a partida, em falas reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Foi um jogo difícil, enfrentamos jogadores habilidosos e entramos na partida em ritmo lento, mas conquistamos a vitória no final, e isso é o mais importante".

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E acrescentou: "A preparação para os jogos é sempre contínua, e apresentamos o que era exigido de nós dentro de campo".

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E concluiu: "Enfrentamos um time grande e forte em seu estádio, e nossa ambição é clara e grande: conquistar o título do torneio".

Vale lembrar que a vitória elevou o Al Hilal a 6 pontos, com os quais ocupa a terceira colocação no grupo do Oeste do torneio asiático, atrás do Al Ain dos Emirados Árabes Unidos e do Esteghlal de Teerã, do Irã, pelo saldo de gols.