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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Watkins comanda o ataque do Al Hilal no dérbi contra o Al Shabab; veja a situação de Martinelli

Al-Shabab x Al Hilal
Al-Shabab
Al Hilal
Campeonato Saudita
O. Watkins
G. Martinelli
S. Inzaghi
Arábia Saudita
England
Brasil
Itália

Inzaghi anuncia a escalação do Al-Hilal

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, decidiu escalar seu novo atacante inglês Ollie Watkins no time titular para a partida contra o Al-Shabab pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal visita o Al-Shabab, nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela quinta rodada da Liga Roshn.

Inzaghi anunciou a escalação titular para o dérbi, com Watkins comandando o ataque pela primeira vez, depois de ter entrado como substituto e marcado um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Ahli, na última terça-feira, pela terceira rodada.

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O atacante inglês atuará ao lado do ponta holandês Crysencio Summerville e de Sultan Al-Mandash, enquanto o brasileiro Gabriel Martinelli, recém-chegado do Arsenal, ficará no banco de reservas.

Campeonato Saudita
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HIL
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ALS

O treinador italiano também trouxe de volta o meio-campista Mohamed Kanno ao meio de campo, ao lado do sérvio Sergej Milinkovic-Savic e do português Rúben Neves, com o retorno de Nasser Al-Dawsari ao banco de reservas.

Já a linha defensiva contou com a participação da dupla Hassan Tambakti e Moteb Al-Harbi como titulares, para suprir a ausência do defensor Ali Lajami e do lateral francês Theo Hernández por lesão.

Vale lembrar que o Al-Hilal entra no dérbi na liderança da tabela do Campeonato Saudita com 12 pontos, à frente do Al-Nassr, segundo colocado, no saldo de gols, enquanto o Al-Shabab ocupa a décima terceira posição com 3 pontos.

A escalação do Al-Hilal foi a seguinte:

  • Goleiro: Yassine Bounou
  • Defesa: Mohammed Al-Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Moteb Al-Harbi
  • Meio-campo: Mohamed Kanno - Sergej Milinkovic-Savic - Rúben Neves
  • Ataque: Sultan Al-Mandash - Ollie Watkins - Crysencio Summerville
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