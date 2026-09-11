Walid Al-Farraj rompe o silêncio: o Al-Ittihad quebrou as expectativas e recuperou seu prestígio

O comentarista Waleed Al-Farraj elogiou a vitória conquistada pelo Al-Ittihad sobre o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Saudita Roshn, afirmando que o time conseguiu mudar a imagem que se esperava dele antes do início da temporada, depois que alguns acreditaram que ele seria apenas um "convidado de honra", antes que os jogadores se recusassem a se render à frustração e começassem a recuperar o status de decano.

Waleed Al-Farraj disse durante sua fala no programa "Rotana Sport com Waleed": "Quando o Al-Ittihad vence, o clima fica lá em cima", numa referência ao estado de felicidade que acompanha a torcida do decano quando o time conquista vitórias, afirmando que o triunfo se reflete de forma clara no ambiente ao redor do clube.

Al-Farraj explicou que as expectativas antes do início da temporada não favoreciam o Al-Ittihad, dizendo: "O esperado era que fosse um convidado de honra nesta temporada e que começassem as críticas à diretoria, mas os jogadores rejeitaram a frustração", ressaltando que a resposta do time veio dentro de campo, e não em palavras.

Leia também: Após 5 meses, o Al-Hazem devolve Toney a uma lembrança sombria



E o comentarista saudita acrescentou: "A vitória traz a vitória", numa expressão sobre a importância dos triunfos consecutivos em dar ao Al-Ittihad a confiança necessária para seguir sua caminhada, especialmente depois que o time conseguiu decidir o confronto contra o Al-Faisaly por três gols a um.

Al-Farraj apontou que os resultados do Al-Ittihad devolveram a esperança à torcida do clube, afirmando: "O Al-Ittihad devolve a esperança à maior arquibancada do reino", numa mensagem que reflete a dimensão do impacto das vitórias recentes sobre os torcedores do decano, que começaram a recuperar a confiança na capacidade do seu time de competir.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Al-Farraj previu que o próximo jogo do Al-Ittihad terá um público maior, dizendo: "Espero o retorno da torcida como de costume no primeiro jogo no estádio Al-Inma", diante do clima de otimismo que começou a crescer entre os torcedores do time após a vitória sobre o Al-Faisaly e a elevação das ambições.

Waleed Al-Farraj encerrou sua fala com uma mensagem de caráter pessoal em relação ao Al-Ittihad, dizendo: "Eu amo o Al-Ittihad, e entre mim e ele há uma amizade de uma vida inteira", afirmando seu longo vínculo com o clube e seus sentimentos especiais em relação ao decano, que deu continuidade aos seus resultados positivos e conquistou três novos pontos após vencer o Al-Faisaly por 3 a 1.