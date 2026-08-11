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Ahmed Mansy

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Walid Al-Faraj: os gastos na liga saudita vão chocar a todos!

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O jornalista saudita comenta as atualizações da liga Roshn

O jornalista saudita Waleed Al-Farraj afirmou que o volume de gastos na Saudi Pro League no próximo período vai chocar a todos.

Al-Farraj publicou um tuíte, por meio de sua conta pessoal no "X", no qual escreveu: "Meu conselho a qualquer jogador saudita cujo contrato esteja terminando ou perto do fim é reduzir suas exigências financeiras".

E esclareceu: "Sei que os empresários pressionam, e os jogadores têm grandes ambições, mas o cenário financeiro nos clubes, e a redução do apoio às contratações, será chocante para todos".

E concluiu: "O esperto fecha por um contrato aceitável; o próximo período terá rigidez nos gastos".

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As declarações de Waleed Al-Farraj vêm confirmar o que ele havia dito anteriormente, de que o volume de gastos com contratações na liga saudita será menor no próximo período, diante da tendência de contratar jogadores jovens, em vez de estrelas de primeira linha.

Essa política se confirmou durante a atual janela de transferências de verão, quando a maioria das equipes optou por contratar jogadores de pouca idade, sem contratar nenhum jogador entre as estrelas de primeira linha do futebol mundial.

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