O aguardado clássico entre Al Ahli e Al Nassr entrou em um ciclo de cálculos complexos, depois que surgiu a possibilidade de ausência da dupla portuguesa João Félix e Francisco Trincão no confronto adiado da nona rodada da Liga Roshan Saudita, por conta do compromisso de ambos em missão internacional com a seleção de seu país imediatamente antes da partida.

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O comunicador Walid Al Faraj levantou esse ponto durante sua fala no programa "Rotana Sport com Walid", apontando que o horário da partida pode privar as duas equipes de contar com jogadores que têm um compromisso importante com a seleção portuguesa durante o período da data Fifa.

Segundo o que afirmou Al Faraj, Félix e Trincão vão atuar com Portugal diante de Gales no dia 17 de novembro, dentro das disputas da Liga das Nações da Uefa, apenas três dias antes da data do clássico marcado para o dia 20 do mesmo mês.

Esse curto intervalo de tempo coloca pontos de interrogação sobre a capacidade da dupla de chegar a tempo para o confronto, especialmente diante da relação da questão com o horário de término da missão internacional e os preparativos para o retorno, além do tempo disponível para recuperação e preparação antes de uma das partidas mais importantes da temporada.

A possível ausência de Félix representa um golpe potencial para o Al Nassr, tendo em vista seu papel no sistema ofensivo da equipe, enquanto o Al Ahli pode se ver diante da mesma situação caso Trincão não consiga chegar no momento certo, transformando a participação internacional em um fator influente nos cálculos de ambos os lados.

Esses desdobramentos acontecem em um momento em que a torcida das duas equipes aguarda o confronto adiado da nona rodada, que tem grande importância na disputa da Liga Roshan, o que torna qualquer possível ausência de um dos elementos de destaque uma fonte de preocupação para as duas comissões técnicas.

Apesar de a situação dos jogadores ainda não estar definida, a fala de Al Faraj abriu um novo capítulo antes do clássico, depois que a participação de Félix e Trincão passou a estar atrelada ao horário de retorno deles da seleção portuguesa, à espera de que o quadro se esclareça nos próximos dias.