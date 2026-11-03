O jornalista saudita Waleed Al-Farraj expressou sua satisfação com o adiamento da Copa da Ásia de 2027, considerando que essa decisão fará com que a Roshn Saudi League respire.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou, nesta terça-feira, o adiamento da Copa da Ásia, que estava previamente marcada para começar em janeiro de 2027, passando a ser disputada a partir de dezembro do mesmo ano.

Al-Farraj comentou essa decisão em uma publicação em sua conta pessoal na rede social "X", onde escreveu: "O adiamento da Copa da Ásia por 11 meses deu às competições de futebol sauditas uma oportunidade de recuperar o fôlego da terrível pressão que sofreram os jogadores, os técnicos, os árbitros, o público, a imprensa e os responsáveis pelos serviços logísticos da liga".

E acrescentou: "Disputar uma partida a cada três dias tirou o gosto do jogo, e a quantidade passou a ter prioridade sobre a qualidade. Talvez seja para o bem: a liga respira e as instalações são concluídas de forma natural, o estado de alerta acabou, agora trabalhamos com tranquilidade".

A liga da Roshn Saudi League havia decidido adiar a décima terceira rodada da competição para que fosse disputada em momento posterior, assim que foi divulgada a decisão de adiar a Copa da Ásia, após haver tempo suficiente sem a necessidade de concentrar as partidas.