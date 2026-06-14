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Wahbi: O desempenho do Marrocos não foi “excepcional” contra o Brasil

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
M. Ouahbi
Brasil
Marrocos
EUA

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, afirmou que sua equipe não teve um desempenho excepcional após o empate em 1 a 1 com o Brasil, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Wahbi acrescentou em declarações à rede de canais BeIN Sports: “Tivemos um desempenho excepcional no primeiro tempo? Não foi o caso, pois já fizemos isso antes contra a Noruega”.

Ele continuou: “Fizemos o que devíamos e como planejamos, mas, com certeza, enfrentar Carlo Ancelotti não é fácil”.

Ele destacou: “Nos adaptamos às mudanças da seleção brasileira no segundo tempo e fechamos os espaços na defesa”.

Ele enfatizou: “Não planejamos fazer um jogo defensivo, mas tentamos apresentar uma partida boa e convincente”.

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Wahbi observou: “Não vencemos nosso primeiro jogo, mas vamos tentar vencer na segunda rodada contra a Escócia”.

E concluiu: “Será um desafio diferente contra um adversário diferente, com problemas e soluções diferentes desta partida, mas a confiança está alta”.

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