Wahbi: O desempenho do Marrocos não foi “excepcional” contra o Brasil

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, afirmou que sua equipe não teve um desempenho excepcional após o empate em 1 a 1 com o Brasil, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Wahbi acrescentou em declarações à rede de canais BeIN Sports: “Tivemos um desempenho excepcional no primeiro tempo? Não foi o caso, pois já fizemos isso antes contra a Noruega”.

Ele continuou: “Fizemos o que devíamos e como planejamos, mas, com certeza, enfrentar Carlo Ancelotti não é fácil”.

Ele destacou: “Nos adaptamos às mudanças da seleção brasileira no segundo tempo e fechamos os espaços na defesa”.

Ele enfatizou: “Não planejamos fazer um jogo defensivo, mas tentamos apresentar uma partida boa e convincente”.

Wahbi observou: “Não vencemos nosso primeiro jogo, mas vamos tentar vencer na segunda rodada contra a Escócia”.

E concluiu: “Será um desafio diferente contra um adversário diferente, com problemas e soluções diferentes desta partida, mas a confiança está alta”.