Wahbi: Não enfrentamos a França com medo... e jogamos no estilo da partida contra o Brasil

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, afirmou que os “Leões do Atlante” não entraram em campo contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 com uma mentalidade defensiva ou com medo do adversário, ressaltando que a comissão técnica adotou o mesmo plano tático que levou a equipe a enfrentar o Brasil e a Holanda nas fases anteriores.

A seleção marroquina foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas quartas de final após perder por 0 a 2 para a França, enquanto Wahbi foi alvo de críticas, já que a equipe marroquina não apresentou o nível habitual naquela partida.

Wehbe afirmou, em uma coletiva de imprensa cujos detalhes foram divulgados pelo site marroquino “Al-Batola”: “Perdemos nossa identidade diante da França, mas não acredito que tenhamos jogado com medo ou que tenhamos mudado nossa maneira de jogar”.

Ele acrescentou: “O que todos devem saber é que o plano foi o mesmo que adotamos contra o Brasil e a Holanda, e não mudamos nada. Eu nunca peço à minha equipe para recuar para defender”.

Ele continuou: “Os jogadores sabem muito bem que, quando a pressão do adversário nos obriga a recuar, defendemos de uma maneira específica; e quando o que é exigido é uma pressão alta, também a executamos de acordo com um estilo claro. Portanto, não mudamos nada nesse aspecto, nem fizemos qualquer ajuste no plano tático”.

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O técnico marroquino continuou: “É verdade que colocamos Elias Talbi em campo e posicionamos Bilal El Khannous mais recuado, mas o esquema tático permaneceu o mesmo”.

O técnico da seleção marroquina explicou que sua equipe careceu de alguns aspectos mentais durante a partida, dizendo: “Talvez tenhamos carecido, em alguns momentos da partida, de maturidade, assim como nos faltou a personalidade que nos ajudaria a lidar melhor com alguns detalhes da partida, levar a bola constantemente para as áreas adversárias e impor nosso estilo de jogo. Até hoje, após minha conversa com os jogadores, esse continua sendo o único sentimento de arrependimento que nos assalta”.

Wahbi encerrou suas declarações reforçando sua confiança nos jogadores, dizendo “Em nenhum momento senti que os jogadores tivessem perdido a vontade ou a determinação; por isso, devemos agradecê-los e parabenizá-los por tudo o que deram e tentaram fazer contra a França. As coisas não correram como esperávamos, e eu disse a eles após a partida: ‘Assumo a responsabilidade, pois sou o técnico’.”