Wahbi não consegue quebrar a maldição do Marrocos na Copa do Mundo

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, não conseguiu quebrar a maldição dos Leões do Atlas nas partidas de estreia da Copa do Mundo.

O Marrocos empatou com o Brasil por 1 a 1 na manhã deste domingo, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Ao longo de seis participações anteriores, a seleção marroquina não conseguiu vencer sua partida de estreia na Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo de 1970, o Marrocos estreou com uma derrota por 1 a 2 para a Alemanha Oriental.

Na edição de 1986, o Marrocos empatou sem gols contra a Polônia em sua primeira partida.

A seleção marroquina perdeu sua partida de estreia na Copa do Mundo de 1994 por 1 a 0 para a Bélgica.

Os Leões do Atlas empataram em 2 a 2 na partida de estreia na Copa do Mundo de 1998 contra a Noruega.

Na edição de 2018, o Marrocos perdeu sua primeira partida por 1 a 0 para o Irã, enquanto empatou sem gols com a Croácia em sua estreia na Copa do Mundo de 2022.