Wahbi hesita antes da decisão decisiva... Será que Sibari vai jogar contra a França?

Ismail Saibari, que acaba de se juntar ao elenco do Bayern de Munique, continuou ausente dos treinos da seleção marroquina, em preparação para o confronto contra a França, e não compareceu ao treino na noite desta quarta-feira devido a uma lesão.

A seleção marroquina se prepara para enfrentar a França nesta noite de quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Sibari havia se lesionado durante a última partida das oitavas de final contra o Canadá e saiu de campo aos 22 minutos, dando lugar ao companheiro Sofiane Rahimi.

A seleção dos Leões do Atlante se classificou para as quartas de final após uma goleada sobre o Canadá, um dos anfitriões da Copa do Mundo, por 3 a 0, sendo que Rahimi marcou o terceiro gol.

A rede “Foot Mercato”, citando a “BeIN Sports”, informou que há dúvidas quanto à participação de Saibari contra a França, já que ele não participou do último treino para o confronto contra os Bleus.

A rede indicou que a equipe médica da seleção marroquina está acompanhando de perto a condição de Sibari e não deseja arriscar a participação do jogador.

Espera-se que o técnico da seleção marroquina, Mohamed Wahbi, aguarde até o último momento antes de tomar sua decisão final sobre a participação de Saibari, mas é provável que ele não esteja disponível para o jogo contra a França.

Sibari é considerado o artilheiro da seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, com três gols marcados, todos na fase de grupos.



