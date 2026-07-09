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Wahbi hesita antes da decisão decisiva... Será que Sibari vai jogar contra a França?

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
M. Ouahbi
I. Saibari
França
Marrocos
EUA

Dúvidas pairam sobre a participação do atacante dos Leões do Atlas contra os Galos

Ismail Saibari, que acaba de se juntar ao elenco do Bayern de Munique, continuou ausente dos treinos da seleção marroquina, em preparação para o confronto contra a França, e não compareceu ao treino na noite desta quarta-feira devido a uma lesão.

A seleção marroquina se prepara para enfrentar a França nesta noite de quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Sibari havia se lesionado durante a última partida das oitavas de final contra o Canadá e saiu de campo aos 22 minutos, dando lugar ao companheiro Sofiane Rahimi.

A seleção dos Leões do Atlante se classificou para as quartas de final após uma goleada sobre o Canadá, um dos anfitriões da Copa do Mundo, por 3 a 0, sendo que Rahimi marcou o terceiro gol.

A rede “Foot Mercato”, citando a “BeIN Sports”, informou que há dúvidas quanto à participação de Saibari contra a França, já que ele não participou do último treino para o confronto contra os Bleus.

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A rede indicou que a equipe médica da seleção marroquina está acompanhando de perto a condição de Sibari e não deseja arriscar a participação do jogador.

Espera-se que o técnico da seleção marroquina, Mohamed Wahbi, aguarde até o último momento antes de tomar sua decisão final sobre a participação de Saibari, mas é provável que ele não esteja disponível para o jogo contra a França.

Sibari é considerado o artilheiro da seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, com três gols marcados, todos na fase de grupos.


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