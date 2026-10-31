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VVVImago
Jonathan van Haaster
Traduzido por

VVV-Venlo vence clássico de Limburgo e se instala na impressionante segunda posição da Keuken Kampioen Divisie

MVV Maastricht x VVV-Venlo
MVV Maastricht
VVV-Venlo
Eerste Divisie

O VVV-Venlo voltou a vencer no sábado pela Keuken Kampioen Divisie. A equipe do técnico Marinus Dijkhuizen ganhou o clássico de Limburg contra o MVV Maastricht (1 a 2) e, por enquanto, ocupa a segunda posição na competição. O MVV está em décimo.

O VVV marcou duas vezes na reta final do primeiro tempo. Ismail Oulad M'Hand encontrou Mattheos Tsigkas com um belo passe em profundidade, e o grego de 19 anos finalizou com um toque por cobertura: 0 a 1.

Nos acréscimos do primeiro tempo, os torcedores que viajaram para acompanhar o VVV tiveram mais um motivo para comemorar. Lars de Blok (apelido: Blokerto Carlos) cobrou um escanteio na medida para Eanna Clancy, que marcou de cabeça: 0 a 2.

O MVV não desistiu e voltou à disputa no segundo tempo. Lennerd Daneels converteu um pênalti e finalmente deu à torcida do MVV motivo para comemorar.

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O VVV vacilou na reta final, mas o MVV não conseguiu arrancar um resultado, apesar de alguns lances perigosos. Assim, o VVV se recupera muito bem da eliminação na copa diante do Vitesse (0 a 2), no meio da semana.

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