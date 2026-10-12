O empate de 1 a 1 entre Juventus e Cagliari, em Cagliari, pelo Campeonato Italiano, acabou se transformando em um confronto quente entre os treinadores das duas equipes, que trocaram palavras duras após o apito final em uma discussão encerrada com o árbitro mostrando o cartão vermelho para ambos.

A Juventus não conseguiu manter a sequência de vitórias após ter superado a Atalanta, pois se viu atrás no placar com o gol de Maldini, aos 20 minutos, antes de Kolo Muani salvá-la da derrota ao marcar o gol de empate aos 81 minutos no estádio Unipol Domus. O atacante francês ainda desperdiçou outra chance que daria a vitória à sua equipe.

Mas a tensão aumentou após o fim da partida, durante o cumprimento entre Luciano Spalletti, técnico da Juventus, e Pisacane, treinador do Cagliari.

Segundo a análise de leitura labial exibida pela rede "DAZN", Spalletti criticou o que considerou ser uma perda de tempo por parte do adversário, dizendo-lhe: "Parabéns por perder tempo".

O confronto evoluiu para uma troca de frases duras depois que o técnico do Cagliari segurou o braço de Spalletti, que lhe perguntou: "O que você está fazendo?", ao que Pisacane respondeu: "Não, o que você está fazendo?", antes de o treinador da Juventus gritar, ameaçando: "Vou te dar uma bofetada". Membros das duas comissões técnicas intervieram para separar os treinadores, enquanto o árbitro resolveu a situação expulsando os dois.

Spalletti minimiza a importância do episódio

Ao comentar o ocorrido, Spalletti minimizou a gravidade da discussão, explicando que havia dito ao técnico do Cagliari que sua equipe joga bem, mas também sabe como perder tempo, o que provocou a reação do adversário.

Disse o treinador da Juventus: "Não aconteceu nada. Eu disse a ele que eles são bons, que jogam bem e que sabem como perder tempo, e ele me disse: "O que você quer dizer com perder tempo? Depois o árbitro nos expulsou. Nada de especial, tudo absolutamente normal".

Por outro lado, Pisacane tratou o episódio com um tom irônico, considerando que as coisas poderiam ter terminado com um abraço em vez de uma expulsão, antes de enviar um recado ao adversário, dizendo que o fato de a Juventus se preocupar por não vencer o Cagliari na sexta rodada deve ser motivo de orgulho para a sua equipe.