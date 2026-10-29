"Vou ligar para Xavi para dizer que ele não deve convocá-lo para a seleção da Holanda"

O técnico do Sunderland, Regis Le Bris, não considera prudente que Brian Brobbey seja convocado por Xavi para a próxima data Fifa, afirmou o treinador francês em entrevista coletiva.
Na última data Fifa, Brobbey sofreu uma lesão no posterior da coxa durante o confronto com a Alemanha (1 a 1). No último domingo, voltou a atuar pelo clube pela primeira vez desde então.
Le Bris espera que Xavi não convoque Brobbey para a próxima data Fifa, para que ele não volte a ficar exausto tão cedo. "Será prejudicial tanto para a seleção da Holanda quanto para nós se ele se lesionar. Por isso, vou conversar com o técnico da seleção sobre o assunto."
"Ele está perto dos 100%, mas ainda não está pronto para disputar uma partida inteira. Acho que está em torno de 80% ou 90%", concluiu Le Bris sobre a condição física de Brobbey.
Le Bris, porém, não pode proibi-lo de viajar a Zeist. "Não é possível manter o jogador aqui alegando que ele estará seguro se ficar conosco. Somos obrigados a liberá-lo."
A seleção da Holanda enfrentará a Grécia em 13 de novembro, pela Nations League. Três dias depois, terá pela frente a Alemanha fora de casa.