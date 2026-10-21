O Al-Ahli, da Arábia Saudita, recuperou seu principal astro, após desfalque por lesão no período recente, antes do aguardado confronto diante do Al-Khaleej pela Roshn League.
O Al-Ahli recebe o Al-Khaleej amanhã, quinta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, pela décima primeira rodada da Roshn League da Arábia Saudita.
Cerca de 24 horas antes da partida, o Al-Ahli revelou, por meio de sua conta oficial no "X", o retorno de seu atacante inglês Ivan Toney aos treinamentos, comentando: "Voltou para completar o que começou".
Toney desfalcou o Al-Ahli na vitória sobre o Al-Fayha por 3 a 2, na última segunda-feira, pela décima rodada da Roshn League, por conta de uma lesão na pelve sofrida antes da partida.
O atacante inglês é considerado o principal astro da equipe de Jidá na temporada atual, tendo disputado 12 partidas por diferentes competições, nas quais participou de 12 gols, marcando 11 e dando uma assistência.
Aos 30 anos, ele lidera a tabela de artilheiros da Roshn League da Arábia Saudita na temporada atual, com 11 gols, quatro de vantagem sobre o marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, que ocupa a segunda posição.