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O Al-Nassr, da Arábia Saudita, sofreu um duro golpe logo no início da partida contra o Al-Sadd, do Catar, pela AFC Champions League Elite, por causa do ponta francês Kingsley Coman.

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O Al-Nassr recebeu o Al-Sadd nesta terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riad, pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

Com apenas três minutos de jogo, Coman caiu no gramado após um choque com um jogador do Al-Sadd e deixou o campo lesionado, dando lugar ao atacante saudita Abdullah Al-Hamdan.

A lesão do ponta francês aconteceu poucos minutos depois de sua primeira partida como titular pelo Al-Nassr desde a grave lesão que o afastou dos gramados nas últimas semanas.

Coman sofria com a lesão desde a vitória por 3 a 1 sobre o Neftchi, do Uzbequistão, em outubro passado, pela segunda rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

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Essa grave lesão o tirou das partidas contra Neom, Al-Faisaly e Al-Kholood, pela décima, décima primeira e décima segunda rodadas da Saudi Pro League, e contra o Pakhtakor, do Uzbequistão, pela quarta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

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O jogador de 30 anos voltou a ser relacionado pelo Al-Nassr na partida anterior, contra o Al-Ahli, na última sexta-feira, no confronto adiado da nona rodada da Saudi Pro League, mas entrou no decorrer do jogo e não começou como titular.

Assim que foi escalado como titular contra o Al-Sadd, Coman se lesionou rapidamente, o que levanta dúvidas sobre sua condição física e sobre até que ponto ele está pronto para voltar a jogar.

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O ponta francês disputou apenas nove partidas pelo Al-Nassr desde o início da atual temporada, nas quais marcou um único gol e não deu nenhuma assistência.

Vale lembrar que Coman não foi o único retorno na escalação do Al-Nassr contra o Al-Sadd: com ele voltou também o astro senegalês Sadio Mané, que ficou totalmente de fora do último clássico contra o Al-Ahli, pela Saudi Pro League, que terminou com derrota por 3 a 1.

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A ausência do astro senegalês no último clássico ocorreu após o nascimento de seu filho, mas ele voltou hoje como campeão da Copa Africana de Nações 2025, com base na decisão da Corte Arbitral do Esporte.

Nesta terça-feira, a Corte Arbitral do Esporte acolheu o recurso da seleção de Senegal contra a decisão do Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol, que havia declarado Senegal derrotado na final da Copa Africana de Nações 2025 por abandono, apesar da vitória por 1 a 0 em campo, e concedido à seleção marroquina a vitória por 3 a 0 nos tribunais.

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Nos fundamentos da decisão, segundo o comunicado oficial divulgado hoje, a Corte explicou que o árbitro, ao apitar o reinício do jogo aos 109 minutos, considerou que as condições para a continuação da partida estavam reunidas, depois que as duas equipes voltaram ao gramado e manifestaram conjuntamente o desejo de retomar o jogo.

Com base nisso, o painel arbitral entendeu que os efeitos da decisão do árbitro se limitaram ao campo de jogo e que, portanto, a decisão se enquadra no "princípio das decisões de campo".