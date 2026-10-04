Younis Mahmoud, presidente da Federação Iraquiana de Futebol, seguiu provocando polêmica com suas declarações chocantes, ao considerar que a Copa do Golfo Árabe não é um grande torneio, o que gerou um clima de indignação.

Younis Mahmoud já havia provocado polêmica com suas declarações durante a última edição a respeito das chances da seleção da Arábia Saudita, antes de fazer comentários nos quais rejeitou críticas ao trabalho da federação após a eliminação na Copa do Golfo.

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O ídolo do Iraque voltou a se manifestar, em declarações aos meios de comunicação, afirmando: "Por que deveríamos pedir desculpas? A Copa do Golfo não é o grande torneio cuja eliminação representa uma crise para nós, e não é um torneio 'uau', apesar de sua importância midiática".

E acrescentou: "O mais importante para nós é a Copa da Ásia de 2027 e a Copa do Mundo de 2030, e há um consenso de que devemos nos classificar de forma contínua para a Copa do Mundo após termos chegado à última edição".

E concluiu: "Precisamos acompanhar as maiores seleções da Ásia, como a Arábia Saudita e o Irã, mas temos que evoluir passo a passo".

A seleção do Iraque se despediu das disputas da Copa do Golfo após a derrota para a Arábia Saudita por 2 a 0, tendo deixado o torneio por meio de um sorteio interno com Omã, depois da igualdade em tudo, em que a sorte sorriu para esta última, enquanto o Iraque se despediu.



