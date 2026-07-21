Voltou a desabar em lágrimas... confissão sincera de Scaloni sobre a final do Mundial

Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, voltou a desabar em lágrimas durante a receção que lhe foi feita na sua terra natal, a cidade de Pujato, após o regresso do Mundial 2026, sublinhando que a derrota na final frente à Espanha continua a ser um momento doloroso, depois de as suas lágrimas terem também caído na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo decisivo.

Scaloni foi alvo de uma grande receção popular na cidade situada na província de Santa Fé, onde centenas de pessoas se juntaram para o saudar, mas o treinador da Argentina não conteve as lágrimas ao falar da perda do título.

Scaloni afirmou, conforme destacado hoje, terça-feira, pelo jornal espanhol "As": "Não conseguimos vencer. Sabemos que jogamos para dar alegria ao nosso povo, e é por isso que a dor é tão grande".

E acrescentou, numa mensagem que trouxe uma confissão franca: "Às vezes ganha-se, outras vezes perde-se. Temos de reconhecer que a Espanha jogou melhor, e isso também nos torna melhores".

O treinador da Argentina garantiu que a seleção do seu país lutou até aos últimos instantes, apesar da superioridade do adversário, explicando: "A sensação é sempre a mesma, a de que lutamos até ao fim quando as coisas não correm como queremos. Nós, argentinos, temos de perceber que o adversário também joga, e pode ser melhor do que tu, mas ainda assim tornámos-lhe a tarefa difícil".

O futuro de Scaloni levanta questões

Scaloni não definiu o seu futuro na seleção argentina, com o seu contrato perto do fim, previsto para expirar no próximo mês de dezembro, o que abriu a porta a especulações sobre uma possível saída após o fim de uma era marcada por vários feitos.

Durante a receção, os adeptos fizeram questão de expressar o desejo de que ele continue, entoando cânticos: "Leo não vai embora!", numa tentativa de o convencer a continuar a liderar a seleção.

Apesar de Scaloni não ter revelado a sua decisão final, deixou entender que mantém o compromisso com o seu contrato atual, afirmando: "Continuo até dezembro, e vamos continuar a lutar".

As declarações de Scaloni após a derrota na final do Mundial frente à Espanha tinham levantado especulações sobre a aproximação do fim do seu percurso com a seleção da Argentina, mas o treinador ainda não definiu a sua posição, deixando todas as possibilidades em aberto quanto ao seu futuro à frente da equipa técnica da Argentina.

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