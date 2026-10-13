Volta de Savic: Summerville resolve a crise de Inzaghi no Al Hilal diante do Al Sadd

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al Hilal, encontrou uma solução para sua crise ofensiva, provocada pela ausência do ponta holandês Crysencio Summerville, no confronto contra o Al Sadd do Catar pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.
O Al Hilal visita o Al Sadd dentro de instantes, no estádio Jassim Bin Hamad, na capital catari Doha, na segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.
Inzaghi decidiu escalar Sultan Mandash como titular na ponta direita, deslocando o brasileiro Gabriel Martinelli para sua posição de origem na ponta esquerda, em razão da ausência de Summerville por suspensão.
Inzaghi vinha sendo obrigado a utilizar Martinelli na ponta direita para manter Summerville em sua posição preferida, como ponta esquerda, antes de o holandês ser suspenso.
O ponta holandês foi suspenso por 3 partidas por causa do cartão vermelho que recebeu no duelo contra o Al Gharafa do Catar, na primeira rodada da fase de liga do mesmo torneio asiático.
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Por outro lado, Inzaghi decidiu poupar o lateral francês Theo Hernández e escalar Mutaib Al Harbi como titular em seu lugar, depois de o francês ter atuado no último clássico contra o rival tradicional Al Ittihad.
O zagueiro turco Yusuf Akçiçek também foi escalado como titular no lugar de Hassan Tambakti, assim como o meio-campista sérvio Sergej Milinkovic-Savic, que retornou de lesão para entrar em campo no lugar do francês Simon Boabré.
O Al Hilal entra em campo ocupando a quinta posição na tabela de classificação do grupo do Oeste, com 3 pontos, enquanto o Al Sadd está na décima quinta colocação, a penúltima, sem nenhum ponto somado.
A escalação do Al Hilal é a seguinte:
Goleiro: Yassine Bounou
Defesa: Mohammed Mahzari - Yusuf Akçiçek - Kalidou Koulibaly - Mutaib Al Harbi
Meio-campo: Mohammed Kanno - Rúben Neves - Sergej Milinkovic-Savic
Ataque: Sultan Mandash - Ollie Watkins - Gabriel Martinelli