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A volta de Ronaldinho aos gramados não foi bem recebida por todos. O brasileiro de 46 anos voltou a jogar no último fim de semana pelo Ravenna, clube da Série C italiana do qual é coproprietário, e atuou por 45 minutos. Em entrevista ao Viva Fútbol, o ex-atacante Antonio Cassano disse não entender a decisão.

A volta de Ronaldinho pode ser considerada bastante bem-sucedida. Em parte graças a um passe do ex-jogador do Barcelona antes da assistência para um gol, o Ravenna venceu o Forlì por 2 a 0 diante de sua torcida.

"Tenho um respeito enorme por Ronaldinho, como pessoa e como jogador", começa Cassano. "Para mim, ele ainda está entre os cinco maiores jogadores de todos os tempos, ao lado de Messi, Maradona, Ronaldo e provavelmente Pelé."

Mesmo assim, Cassano acha que Ronaldinho não precisava ter voltado aos gramados. "O que ele fez recentemente foi muito desagradável de ver. O que ele tinha de fazer naquelas condições, aos 46 anos? Não entendi."

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"Ele fez isso porque tem uma relação com Cipriani, que é amigo dele", diz Cassano, referindo-se ao empresário e coproprietário Ignazio Cipriani. "E porque lhe deram muito dinheiro. Não sei."

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"Para mim, foi uma farsa ridícula", prossegue o ex-companheiro de ataque de Francesco Totti na Roma. "Não sei de que outra forma interpretar isso. Eu não teria feito, mesmo que me oferecessem dez milhões."

"Nem mesmo vinte milhões. Fiquei surpreso, porque ele sempre foi humilde e um dos maiores jogadores da história. Se você me pede para julgar o que aconteceu exatamente, acho uma vergonha, uma farsa", concluiu Cassano.

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Ronaldinho encerrou sua carreira regular em 2015, no Fluminense. Mais jovem, tornou-se uma estrela mundial no Barcelona e foi campeão do mundo em 2002.

Vencedor da Bola de Ouro uma vez, em 2005, Ronaldinho pode sonhar, com o Ravenna, com o acesso à Série B. Após 14 jogos, o clube está em segundo lugar, seis pontos atrás do líder Spezia.