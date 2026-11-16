Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O ex-presidente executivo do Bayern de Munique Karl-Heinz Rummenigge revelou que, quando Vincent Kompany foi contratado, tinha dúvidas sobre a adequação do treinador ao cargo no maior campeão alemão.

"Lembro que Max Eberl mencionou o nome de Vincent Kompany em uma reunião interna", contou Rummenigge, hoje integrante do conselho de supervisão do FCB, em entrevista ao bundesliga.com, ao falar sobre a busca do clube por um treinador na primavera de 2024. "Perguntei a ele: 'Você tem certeza?' Ele disse: 'Por quê?' Respondi: 'Ele acabou de ser rebaixado da Premier League'."

Rummenigge acrescentou: "Nunca havíamos contratado um treinador que acabara de ser rebaixado, nem na Bundesliga nem em qualquer outro lugar. Discutimos por muito tempo se teríamos coragem de dar esse passo."

No fim, a diretoria decidiu correr o risco e contratou Kompany como novo técnico. O belga assumiu o comando do Bayern em 1º de julho de 2024, após uma temporada sem títulos, sucedendo Thomas Tuchel, com quem o clube havia chegado a um acordo para a saída. Antes de ser contratado pelo FCB, Kompany havia sido rebaixado da Premier League com o Burnley FC.

Publicidade Publicidade

As preocupações de Rummenigge, porém, não se concretizaram. Kompany vem tendo muito sucesso no Bayern e, desde que assumiu o cargo, conquistou, entre outros títulos, dois Campeonatos Alemães e uma Copa da Alemanha com o FCB. "Ele é especial", diz agora o ex-presidente executivo sobre o belga.

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Por que Vincent Kompany esteve ausente do Bayern de Munique recentemente?

Recentemente, Kompany ficou afastado do Bayern após sofrer um colapso causado por uma irritação das meninges. O belga, porém, já retomou o trabalho na Säbener Straße e também voltará ao banco de reservas depois da pausa para as seleções.

Há cerca de três semanas, o treinador de 40 anos foi levado ao hospital e passou por exames após sofrer o colapso durante uma atividade de treino da equipe reserva do Bayern. Os médicos diagnosticaram uma irritação das meninges e, durante a recuperação, Kompany recebeu uma proibição rigorosa de se envolver com futebol. Durante sua ausência, foi substituído pelo auxiliar Aaron Danks.